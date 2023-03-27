سياسة
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مجلس الأمن يرفض تبنّي مشروع قرار روسي للتحقيق في انفجار نورد ستريم
فشلت روسيا في إقناع مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بإجراء تحقيق مستقلّ في الانفجارات التي وقعت بخطَّي أنابيب نورد ستريم للغاز، إذ لم يصوّت لصالح القرار الذي صاغته موسكو سوى روسيا والصين والبرازيل، فيما امتنع أعضاء المجلس الاثنا عشر الآخرون عن التصويت.
مجلس الأمن يرفض تبنّي مشروع قرار روسي للتحقيق في انفجار نورد ستريم
مجلس الأمن يفشل في تبنّي مشروع قرار روسي لإجراء تحقيق في انفجار نورد ستريم. / صورة: Reuters
27 مارس 2023

فشلت روسيا الاثنين، في إقناع مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بإجراء تحقيق مستقلّ في الانفجارات التي وقعت في سبتمبر/أيلول بخطَّي أنابيب نورد ستريم للغاز، اللذين يربطان روسيا وألمانيا، مما أدى إلى ضخ الغاز في بحر البلطيق.

ولم يصوت لصالح القرار الذي صاغته موسكو سوى روسيا والصين والبرازيل، فيما امتنع أعضاء المجلس الاثنا عشر الآخرون عن التصويت.

ومن أجل تبنّي قرار في مجلس الأمن، يتعين أن يصوّت لصالحه تسعة أعضاء على الأقلّ، شريطة أن لا يستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية فيه (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا) حق النقض ضده.

وقبل نحو أسبوعين اتهمت روسيا الصحفيين الأمريكيين المقربين من إدارة الرئيس جو بايدن بنشر أخبار "كاذبة ومضللة عمداً" حول انفجار خط "نورد ستريم".

وفي بيان، شجبت السفارة الروسية لدى واشنطن "التدفق المستمرّ المنسَّق للمعلومات المضللة" بشأن "الهجمات الإرهابية" في 26 سبتمبر/أيلول الماضي على خطَّي الأنابيب اللذين ينقلان الغاز الروسي إلى شمال ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وقالت السفارة إن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية "تواصل عمداً ترويج نظريات زائفة حول تدمير البنية التحتية للطاقة الحيوية في بحر البلطيق".

وأواخر سبتمبر/أيلول 2022 رُصدت تفجيرات وتسربات غاز تحت البحر عند خطَّي أنابيب نورد ستريم1 و2، وتبادلت روسيا والولايات المتحدة الاتهامات والإيحاءات بالوقوف وراءها، رغم أن التحقيقات لم تكتمل بعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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