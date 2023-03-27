سياسة
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بسبب عنصريته.. شرطة إسبانيا توقف عامل فندق أساء لمنتخب المغرب
على خلفية نشره تعليقات عنصرية ضد المنتخب المغربي لكرة القدم، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عامل في أحد فنادق مدريد، وذلك بعد شكوى من مديري الفندق بشأن التعليقات العنصرية المنشورة على الإنترنت.
بسبب عنصريته.. شرطة إسبانيا توقف عامل فندق أساء لمنتخب المغرب
بعد فوزه الودي التاريخي على البرازيل 2-1 السبت في طنجة، سيتواجه المغرب مع البيرو في مباراة ودية أخرى / صورة: AP
27 مارس 2023

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عامل في أحد فنادق مدريد، نتيجة نشره تعليقات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المنتخب المغربي لكرة القدم الذي يقيم في الفندق.

وقالت متحدثة باسم شرطة بلدية مدريد إن المواطن الإسباني البالغ من العمر 27 عاماً وقف في الفندق قرابة منتصف ليل الأحد، وإنه يواجه اتهامات محتمَلة بارتكاب جرائم كراهية.

وأضافت دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل، أن الشرطة أُرسلَت بعد شكوى من مديري الفندق بشأن التعليقات العنصرية المنشورة على الإنترنت.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية صوراً زعمت أن الرجل نشرها في حسابه على إنستغرام وتُظهِر عدداً من أعضاء المنتخب المغربي، رابع مونديال قطر 2022، في غرفة الطعام بالفندق مصحوبة بتعليقات عنصرية.

وأفادت وسائل الإعلام بأن العامل حذف لاحقاً المنشورات من حسابه على إنستغرام واعتذر قبل القبض عليه.

وأثارت التقارير حول المنشورات غضباً في المغرب الذي انضم في وقت سابق من الشهر الحالي إلى إسبانيا والبرتغال في ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.

وبعد فوزه الودي التاريخي على البرازيل 2-1 السبت في طنجة، سيتواجه المغرب مع البيرو في مباراة ودية أخرى الثلاثاء على ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بنادي العاصمة الإسباني أتلتيكو مدريد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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