سياسة
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"لاستخدامها في أي وقت".. زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز الترسانة النووية
دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى إنتاج المزيد من المواد النووية التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة بهدف تعزيز ترسانة بلاده. وأشار أون إلى أنه يجب أن تكون بيونغيانغ مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة في أي وقت.
"لاستخدامها في أي وقت".. زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز الترسانة النووية
"لاستخدامها في أي وقت".. زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز ترسانته النووية. / صورة: AFP
28 مارس 2023

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الاثنين، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى إنتاج المزيد من المواد النووية التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة بهدف تعزيز ترسانة بلاده، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون بيونغيانغ مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة في أي وقت.

وأدلى كيم بالتصريحات لدى تفقده برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بما في ذلك أسلحة نووية تكتيكية جديدة وتكنولوجيا لحمل الرؤوس النووية على الصواريخ الباليستية، كما اختبر خطط عمليات شن هجوم نووي مضاد حسب ما ذكرت الوكالة.

وقال كيم إن عدو القوات النووية لكوريا الشمالية ليس دولة أو جماعة بعينها، وإن سياسة زيادة الترسانة النووية للبلاد لا تهدف إلا لحمايتها ولحماية السلام والاستقرار الإقليميين.

وتكثف كوريا الشمالية الاختبارات العسكرية حيث أطلقت، الاثنين، صواريخ باليستية وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد الأسبوع الماضي ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اللتين تتهمهما بالتدرُّب على غزوها عبر تدريباتهما العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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