سياسة
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شاهد | وفاة 20 شخصاً جرّاء حادث حافلة مروع بالسعودية
أعلنت السعودية، الاثنين، وفاة 20 شخصاً وإصابة 29 آخرين من جنسيات مختلفة، إثر  حادث اصطدام حافلة متجهة إلى مكة.
شاهد | وفاة 20 شخصاً جرّاء حادث حافلة مروع بالسعودية
متجهين لأداء العمرة.. وفاة 20 شخصاً إثر حادث حافلة مروع / صورة: AA
28 مارس 2023

لقى 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 29 آخرون، الاثنين، إثر حادث مروري لحافلة كانت متجهة من مدينة عسير، جنوب غرب السعودية إلى مكة المكرمة.

وأفادت قناة الإخبارية الرسمية، في تغطية متلفزة، بوفاة 20 شخصاً وإصابة 29 في حادث مروري لحافلة في مدينة عسير، حسب حصيلة أولية.

ولفتت إلى أن "أغلب ركاب الحافلة من جنسيات متعددة وكانوا متجهين إلى مكة المكرمة"، في إشارة إلى أنهم معتمرون.

وأكدت صحيفة "سبق" السعودية نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن "20 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في حادث تلك الحافلة"، دون أن تحدد جنسياتهم.

وأرجعت المصادر سبب الحادث إلى "اصطدام الحافلة بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها" .

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لا يزالون بموقع الحادث.

ولم يصدر عن الداخلية السعودية بيان بشأن الحادث حتى الساعة 19:50ت.غ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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