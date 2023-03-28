أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن هجمات بطائرات مُسيّرة قد استهدفت العاصمة كييف ومدناً أخرى، فيما قال وزير الدفاع الأوكراني إن مدرعات ودبابات من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا أصبحت تحت تصرف جيش بلاده.

ومساء الاثنين، تصدّت الدفاعات الجوية الأوكرانية لأهداف في العاصمة، وحذّرت السلطات السكان من "خطر جوي" في مناطق بشمالي وجنوبي البلاد.

من جهتها، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 13 طائرة مُسيّرة انتحارية هاجمت البلاد من الشمال والجنوب الشرقي، وطالبت السكان بالبقاء في مناطق آمنة وعدم تجاهل صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنّت 7 غارات جوية وأكثر من 15 هجوماً على مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية المدنية في شرقي البلاد وجنوبيها.

وذكرت الهيئة في بيان أن دفاعاتها صدّت 41 هجوماً للقوات الروسية من اتجاهات عدة، وأشارت إلى أن هذه القوات واصلت هجومها على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، وأن سلاح الجو الأوكراني شن 9 غارات على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الروسية.

دبابات جديدة

أنهت ألمانيا تسليم 18 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، بعد شهرين من موافقة الحكومة على إمداد كييف بهذه الدبابات في خضم حربها مع روسيا.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، الاثنين، أن الدبابات الأخيرة غادرت ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي، ووصلت إلى أوكرانيا.

وأضافت أنه إلى جانب الدبابات "جرى تسليم نحو 40 عربة مشاة قتالية من طراز (ماردر) إلى أوكرانيا".

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وبعد تردد كبير وافقت الحكومة الألمانية على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

وخلال الشهرين الماضيين، قدّم الجيش الألماني التدريبات اللازمة إلى أطقم الدبابات، إضافة إلى الجنود الأوكرانيين المكلفين أيضاً بتشغيل مركبات ماردر.

وتتميز دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع بمنحها حماية شاملة لطاقمها من التهديدات مثل العبوات الناسفة أو الألغام أو النيران المضادة للدبابات.

في سياق متصل، أكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، الاثنين، أن بلادها تسلمت دبابات "تشالنجر" بريطانية، دون أن تحدد عددها.

وصرّحت المتحدثة إيرينا زولوتار لوكالة الصحافة الفرنسية أن الدبابات "باتت موجودة في أوكرانيا"، لكنها لم تعط تفاصيل أكثر.

ومن المتوقع أن تشارك هذه الدبابات في أي هجوم معاكس تشنه أوكرانيا في الربيع.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن دبابات "تشالنجر البريطانية و(مدرعات) سترايكر وكوغار الأمريكية وماردر الألمانية" أضيفت إلى "الوحدات الأوكرانية".

وأفادت لندن الاثنين، بأن الجنود الأوكرانيين الذين كانوا يتدربون على استخدام دبابات تشالنجر أنهوا مهمتهم وباتوا جاهزين للانتشار على جبهات القتال.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن "أطقم الدبابات الأوكرانية أنهت تدريباتها على دبابات تشالنجر 2 في المملكة المتحدة، وعادت إلى وطنها لمواصلة قتالها ضد الهجمات الروسية غير القانونية وغير المبررة".

وبدأت عملية التدريب بعد وقت قصير من إعلان بريطانيا في يناير/كانون الثاني أنها سترسل 14 دبابة إلى الجبهة.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد توعد الأسبوع الماضي بأن موسكو ستجد نفسها مضطرة للرد في حال وفت بريطانيا بتعهدها تسليم أوكرانيا ذخيرة مضادة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب.