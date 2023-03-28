سياسة
4 دقيقة قراءة
استقبلتهم بعد سيطرة طالبان.. بريطانيا تجبر أفغاناً على مغادرة فنادقها
تعتزم الحكومة البريطانية إجبار آلاف اللاجئين الأفغان على مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها، ولقي القرار انتقادات شديدة إذ إن عدداً منهم يمكن أن يبقى دون مأوى.
استقبلتهم بعد سيطرة طالبان.. بريطانيا تجبر أفغاناً على مغادرة فنادقها
بريطانيا تجبر آلاف اللاجئين الأفغان على مغادرة فنادقها / Others
28 مارس 2023

كشفت صحيفة "ذا تايمز" ، أن الحكومة البريطانية ستجبر آلاف اللاجئين الأفغان على مغادرة الفنادق في المملكة المتحدة، في خطوة قد تجعل بعضهم بلا مأوى.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، الاثنين، أن ما يقرب من 9 آلاف أفغاني يعيشون في فنادق في المملكة المتحدة، وذلك بعد فرارهم من أفغانستان إثر عودة طالبان إلى الحكم، في أغسطس/آب 2021.

ووفقاً لـ"ذا تايمز"، أعلن وزير المحاربين القدامى، جوني ميرسر، الثلاثاء، أنه سيجري إخطار اللاجئين قبل النقل ببضعة أشهر، على أن تجري عملية نقلهم في غضون أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإطار الزمني سيختلف اعتماداً على الفندق، لكن الحد الأدنى للإشعار سيكون ثلاثة أشهر، نظراً لوجود هدف لدى الحكومة لإخلاء جميع الفنادق بحلول نهاية العام الجاري.

ومن المفترض، حسب الصحيفة، أن يُعرض على اللاجئين عقارات معينة، لكن أولئك الذين لا يقبلون العرض بحلول موعد نهائي محدد سيضطرون إلى إخلاء فندقهم.

وتثير هذه الخطة مخاوف بشأن احتمالية تقدُّم الأفغان بشكاوى إلى المجالس المحلية على أنهم بلا مأوى، لكن مصادر حكومية أكدت أنه سيجري تقديم الدعم لجميع الأفراد والعائلات للانتقال إلى منازل دائمة، كما سيكون هناك أيضاً دعم لأولئك الذين يفضلون البحث عن منازل في القطاع الخاص.

وقال مصدر حكومي للصحيفة إنه "بعد ثمانية عشر شهراً من دعوة هؤلاء الأشخاص إلى بريطانيا لا يزال كثيرون يجدون حياتهم معلقة وهم يعيشون في غرف الفنادق. وسنعلن عن حزمة دعم جديدة لمساعدتهم على الانتقال إلى منازلهم حتى يتمكنوا من بناء مستقبل مناسب".

وتسبب هذا القرار في أزمة لأن العديد من العائلات رفضت عروض الإقامة، لأنهم لا يريدون الانتقال إلى مناطق معينة، مثل ريف أسكتلندا أو ويلز، ويبحثون عن مناطق "أفضل"، حسب ما نقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر حكومية.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية في غضون أسابيع عن خطط جديدة لنقل المهاجرين من الفنادق إلى قواعد عسكرية أو حتى عبّارات مهجورة، وفقاً لوكالة "رويترز"، السبت، فيما قدرت "ذا تايمز" عددهم بحوالي 50 ألف طالب لجوء.

وأوضح تقرير "رويترز" أنه ليس من المرجح تنفيذ الاقتراحات السابقة باستخدام مخيمات قضاء العطلات ونزل الطلاب لإيواء المهاجرين.

ووضعت الحكومة، في مارس/آذار الجاري، تفاصيل قانون جديد يحظر دخول طالبي اللجوء الذين يصلون بقوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، ويقضي بحرمان الذين يصلون إلى البلاد بهذه الطريقة من حق تقديم طلب اللجوء واحتجازهم وترحيلهم إلى "دولة ثالثة آمنة" وهي رواندا.

وواجه مشروع القانون انتقاد العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في بريطانيا، كما قالت بعض المنظمات الخيرية إنه يمكن أن يكون غير عملي ويجرّم محاولات الآلاف من مستحقي اللجوء.

وبرر رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إقراره هذه الخطة بعجز حكومته عن إيجاد حل للقوارب المتدفقة على البلاد، وأنه "حاول بكل الطرق" ولم يبق أمامه سوى حرمان كل من يصل عن طريق هذه القوارب من حق اللجوء.

ووضع سوناك منع وصول القوارب ضمن الأولويات الرئيسة بعد أن ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا بنسبة 500% خلال عامين ليصل إلى 45 ألفاً في عام 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us