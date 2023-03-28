أعربت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، عن استيائها من استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاءً من تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وقالت في بيان إن "استضافة ممثلي تنظيم PKK/YPG الإرهابي الدموي في برلمان فرنسا، العضو بحلف شمال الأطلسي، ألقت بظلالها على هيبة البرلمان".

وأضافت الوزارة: "هذه الخطوة تتعارض مع روح التحالف، وتفرغ حرب الناتو ضد الإرهاب من مضمونها".

وأكّدَت في بيانها أن القوات المسلحة التركية ستواصل قتالها ضد جميع التنظيمات الإرهابية بلا انقطاع.

وأمس استدعت الخارجية التركية سفير باريس لدى أنقرة هيرفيه ماجرو، احتجاجاً على استضافة مجلس الشيوخ أعضاء YPG الإرهابي.

وحسب مصادر دبلوماسية، أبلغت أنقرة ماجرو إدانتها "الشديدة" لاستضافة أعضاء التنظيم الذي يعدّ امتداداً لتنظيم PKK الإرهابي في سوريا، وتقليدهم "ميداليات شرف".

وأبلغت الخارجية التركية السفير تجديد أنقرة تَطلُّعها إلى اتخاذ السلطات الفرنسية خطوات في إطار مكافحة الإرهاب، وعدم السماح لـ"مساعي شرعنة" تنظيم في سوريا يعد امتداداً لـPKK الإرهابي.

وطلبت الوزارة من فرنسا "دعم حماية الحدود التركية وأمن المواطنين الأتراك، وحماية وحدة الأراضي السورية، والتصرف بما يتلاءم مع روح التحالف (الناتو)".

وذكرت المصادر الدبلوماسية للأناضول أنّ السفير التركي لدى باريس سيبلغ السلطات الفرنسية المعنية رفض تركيا الشديد ما جرى في مجلس الشيوخ.