سياسة
2 دقيقة قراءة
الركراكي بعد الإساءة لأسود الأطلس: لا نقبل العنصرية والإسلام دين التسامح
ندد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بالعنصرية التي أظهرها عامل في أحد الفنادق الإسبانية ضد لاعبي الفريق. وأكد الركراكي بالرغم من ذلك أنهم حريصون على تقديم صورة جيدة عن الإسلام الذي يدعو إلى التسامح.
الركراكي بعد الإساءة لأسود الأطلس: لا نقبل العنصرية والإسلام دين التسامح
الركراكي: لا نقبل العنصرية والإسلام دين التسامح / صورة: AFP
28 مارس 2023

قال مدرب منتخب المغرب لكرة القدم وليد الركراكي، إنه لا يقبل العنصرية وإن الإسلام دين التسامح، وذلك رداً على تعليقات نشرها عامل بفندق إسباني ضد لاعبي الفريق.

جاءت تصريحات الركراكي، مساء الاثنين خلال مؤتمر صحفي، عشية المباراة التي ستجمع "أسود الأطلس" مع بيرو بالعاصمة الإسبانية مدريد الثلاثاء.

وأقدم شاب يعمل بالفندق الذي نزل به الفريق المغربي على تصوير الأخير خلسةً، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، مرفقة بعبارات عنصرية، قبل أن توقفه الشرطة الإسبانية.

وفي مؤتمره الصحفي، قال الركراكي: "نعلم أن الشخص صغير السن في العشرينيات، ولا نقبل ما أقدم عليه، لأن ما صدر عنه ليس بالأمر الجيد، ولكن نحن مسلمون، ونود أن نعطي صورة جيدة عن الإسلام الذي يدعو إلى التسامح".

وأضاف: "الشخص لا يزال صغيراً، وهو اقترف خطأ ونحن قدمنا شكاية، وهذا شهر رمضان، والمغاربة والمسلمون يدعون إلى التسامح".

وأوضح الركراكي أنه لم يقبل العنصرية التي صدرت من العامل، مشيراً إلى أنه "ربما لم يسبق له السفر خارج بلاده ولا يعرف ثقافة العرب أو المسلمين".

والاثنين، قالت الشرطة الإسبانية إنها أوقفت عاملاً بأحد فنادق مدريد، بعد نشره تعليقات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المنتخب المغربي.

وأضافت الشرطة، وفق إعلام محلي إسباني، أنه سيواجه اتهامات محتملة بارتكاب "جرائم كراهية" عقب شكوى من إدارة الفندق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us