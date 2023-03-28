سياسة
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مصرع العشرات في حريق بمركز توقيف للمهاجرين غير النظاميين بالمكسيك
لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في حريق داخل مركز لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين شمالي المكسيك بمدينة سيوداد خواريز قرب الحدود الأمريكية، وفقاً لوسائل إعلام محلية. وتعد سيوداد خواريز نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
مصرع العشرات في حريق بمركز توقيف للمهاجرين غير النظاميين بالمكسيك
المكسيك.. مصرع عشرات المهاجرين غير النظاميين في حريق قرب الحدود الأمريكية. / صورة: AFP
28 مارس 2023

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في حريق داخل مركز لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين شمالي المكسيك قرب الحدود الأمريكية، وفقاً لوسائل إعلام محلية، الثلاثاء.

وقالت صحيفة "دياريو دي خواريز" المحلية (مستقلة)، إن الحريق وقع في وقت متأخر مساء الاثنين في منشأة لاحتجاز المهاجرين بمدينة سيوداد خواريز المقابلة لمدينة إلباسو بولاية تكساس الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن صوراً من مكان الحادثة أظهرت صفوفاً من الجثث ملقاة خارج المنشأة، كما شوهدت أيضاً سيارات إسعاف ورجال إطفاء في المكان.

وذكرت الصحيفة أن مكتب المدعي العام المكسيكي باشر التحقيقات في الحادثة.

وفقاً لمسؤول في المعهد الوطني المكسيكي للهجرة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن 39 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 29 آخرون في الحريق، وفق الوكالة التي لم تُشِر إلى أسباب الحادثة.

وتعد مدينة سيوداد خواريز نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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