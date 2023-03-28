أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينر أنه تقرر قبول ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو ورئيس حزب الوطن محرم إينجه ومرشح تحالف "آتا" سنان أوغان، لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ينر، خلال مؤتمر صحفي عُقد الاثنين في مقر الهيئة، أن فترة تقديم أوراق المرشحين التي بدأت في 22 مارس/آذار للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد انتهت الاثنين في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

وحسب الجدول الزمني للجنة العليا للانتخابات، من المقرر أن تبدأ عملية الاستئناف بنشر قائمة المرشحين الرئاسية المؤقتة في الجريدة الرسمية غداً الأربعاء. وسيجري نشر قائمة المرشحين النهائية للرئاسة في الجريدة الرسمية في 31 مارس/آذار.