سياسة
1 دقيقة قراءة
4 مرشحين لخوض السباق الرئاسي في تركيا
أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينر أنه تقرر قبول ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو ورئيس حزب الوطن محرم إينجه ومرشح تحالف "آتا" سنان أوغان، لرئاسة الجمهورية.
4 مرشحين لخوض السباق الرئاسي في تركيا
4 مرشحين لخوض السباق الرئاسي في تركيا. / صورة: AA
28 مارس 2023

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينر أنه تقرر قبول ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو ورئيس حزب الوطن محرم إينجه ومرشح تحالف "آتا" سنان أوغان، لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ينر، خلال مؤتمر صحفي عُقد الاثنين في مقر الهيئة، أن فترة تقديم أوراق المرشحين التي بدأت في 22 مارس/آذار للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد انتهت الاثنين في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

وحسب الجدول الزمني للجنة العليا للانتخابات، من المقرر أن تبدأ عملية الاستئناف بنشر قائمة المرشحين الرئاسية المؤقتة في الجريدة الرسمية غداً الأربعاء. وسيجري نشر قائمة المرشحين النهائية للرئاسة في الجريدة الرسمية في 31 مارس/آذار.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us