سياسة
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أثينا: أحرزنا تقدماً بشأن التعاون مع أنقرة في إطار "الأجندة الإيجابية"
قال كوستاس فرانجويانيس، نائب وزير الخارجية اليوناني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، إنه جرى إحراز تقدم بشأن التعاون بين بلاده وتركيا في إطار اجتماع "الأجندة الإيجابية". وذكر أن الجانبين يسعيان إلى زيادة التعاون في التنمية الزراعية والرياضة والبيئة.
أثينا: أحرزنا تقدماً بشأن التعاون مع أنقرة في إطار "الأجندة الإيجابية"
أثينا: أحرزنا تقدماً بشأن التعاون مع أنقرة في اطار "الأجندة الإيجابية". / صورة: AA
28 مارس 2023

قال كوستاس فرانجويانيس، نائب وزير الخارجية اليوناني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، إنه جرى إحراز تقدم بشأن التعاون بين بلاده وتركيا في إطار اجتماع "الأجندة الإيجابية".

جاء ذلك في تصريح أدلى به لصحيفة كاثيميريني المحلية، الثلاثاء، قيّم فيه "اجتماع الأجندة الإيجابية الرابع" لخطة العمل المشتركة بين تركيا واليونان، وزيارته لأنقرة بمناسبة الاجتماع المذكور.

وأوضح أن لقاءاته في أنقرة كانت مثمرة، مؤكداً حدوث تقدم في جميع جوانب الأجندة الإيجابية بين البلدين.

وصرّح باكتمال المفاوضات بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية ومؤسسة إنتربرايز اليونانية.

وتابع فرانجويانيس أنه في إطار "الأجندة الإيجابية"، جرى اتخاذ خطوات لتحقيق التعاون بين عالم الأعمال في البلدين.

كما ذكر أن الجانبين يسعيان إلى زيادة التعاون في مجالات مثل التنمية الزراعية والرياضة والبيئة.

يُذكر أن العاصمة التركية أنقرة احتضنت الأسبوع الفائت "اجتماع الأجندة الإيجابية الرابع" لخطة العمل المشتركة بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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