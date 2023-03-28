سياسة
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إقبال كبير على سيارة توغ التركية والشركة تعلن موعد السحب على الفائزين
بلغ عدد المتقدمين بطلبات شراء الطراز T10X لسيارة توغ تركية الصنع 177 ألفاً و467 شخصاً. وأوضحت الشركة أن القرعة التي ستحدد الفائزين بالدفعة الأولى من السيارة ستسحب الأربعاء.
إقبال كبير على سيارة توغ التركية والشركة تعلن موعد السحب على الفائزين
في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 احتفلت تركيا بإنتاج توغ، أول سيارة محلية كهربائية / صورة: AA
28 مارس 2023

بلغ عدد المتقدمين بطلبات شراء الطراز T10X لسيارة توغ تركية الصنع 177 ألفاً و467 شخصاً.

وشكرت شركة توغ Togg في تغريدة على تويتر الثلاثاء جميع الراغبين في شراء السيارة المحلية.

وأوضحت أن القرعة التي ستحدد أسماء الفائزين بالدفعة الأولى من السيارة ستسحب الأربعاء.

وأضافت أن بإمكان المعنيين متابعة سحب القرعة عبر موقعها على يوتيوب "http://youtube.com/@Togg".

وسبق أن أعلنت الشركة التركية لصناعة السيارات الكهربائية أنّ سعر سيارتها من موديل T10X سيبدأ من 953 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار).

في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية توغ.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقُّل تركي متكامل.

وسينتج مصنع توغ 175 ألف سيارة سنوياً عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفاً غير مباشرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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