سياسة
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فرنسا.. النقابات العمالية تواصل الاحتجاج على تعديل نظام التقاعد
واصلت نقابات عمالية في فرنسا الثلاثاء تنظيم احتجاجات واسعة على تعديل نظام التقاعد في البلاد دون تصويت برلماني، فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي نشر 13 ألف شرطي بينهم 5500 في باريس تحسباً لأعمال عنف حسب موقع فرانس 24.
فرنسا.. النقابات العمالية تواصل الاحتجاج على تعديل نظام التقاعد
تظاهرات وإضرابات واسعة في عدة مدن فرنسية احتجاجاً على قانون التقاعد / صورة: AFP
28 مارس 2023

واصلت نقابات عمالية في فرنسا الثلاثاء تنظيم احتجاجات واسعة على تعديل نظام التقاعد في البلاد دون تصويت برلماني.

وأفاد موقع فرانس 24 بأن مئات الفرنسيين استجابوا لدعوة النقابات العمالية للتظاهر للمرة العاشرة احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد.

من جانبه أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين الثلاثاء نشر 13 ألف شرطي بينهم 5500 في العاصمة باريس تحسباً لأعمال عنف، وفق الموقع.

وأشار الموقع إلى أن قطع الطرقات والإضرابات والتظاهرات مستمرة منذ عدة أيام، ما تسبب باضطرابات في إمدادات الوقود وحركة القطارات في مناطق متفرقة بالبلاد.

وأوضح الموقع أن قطاعَي النقل والتربية تأثرا بالاحتجاجات والإضرابات إلى حد كبير.

وفي 23 مارس/آذار الجاري خرجت احتجاجات حاشدة بكل أنحاء فرنسا للمرة التاسعة اعتراضاً على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.

وتبادلت النقابات العمالية والسلطات الحكومية الاتهامات باستخدام العنف في أثناء المظاهرات.

وفي 16 مارس أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون على مشروع قانون إصلاح سن التقاعد دون إحالة المسودة النهائية إلى التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).

ويشمل القرار رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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