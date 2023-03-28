واصلت نقابات عمالية في فرنسا الثلاثاء تنظيم احتجاجات واسعة على تعديل نظام التقاعد في البلاد دون تصويت برلماني.

وأفاد موقع فرانس 24 بأن مئات الفرنسيين استجابوا لدعوة النقابات العمالية للتظاهر للمرة العاشرة احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد.

من جانبه أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين الثلاثاء نشر 13 ألف شرطي بينهم 5500 في العاصمة باريس تحسباً لأعمال عنف، وفق الموقع.

وأشار الموقع إلى أن قطع الطرقات والإضرابات والتظاهرات مستمرة منذ عدة أيام، ما تسبب باضطرابات في إمدادات الوقود وحركة القطارات في مناطق متفرقة بالبلاد.

وأوضح الموقع أن قطاعَي النقل والتربية تأثرا بالاحتجاجات والإضرابات إلى حد كبير.

وفي 23 مارس/آذار الجاري خرجت احتجاجات حاشدة بكل أنحاء فرنسا للمرة التاسعة اعتراضاً على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.

وتبادلت النقابات العمالية والسلطات الحكومية الاتهامات باستخدام العنف في أثناء المظاهرات.

وفي 16 مارس أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون على مشروع قانون إصلاح سن التقاعد دون إحالة المسودة النهائية إلى التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).

ويشمل القرار رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاماً.