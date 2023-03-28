أفاد مصدر في مجلس النواب الألماني الثلاثاء لوكالة الصحافة الفرنسية بأنّ لجنة الموازنة بالبوندستاغ ستقرّ الأربعاء زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا.

وستصوّت اللجنة على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 12 مليار يورو ستتوزّع في آن معاً على تزويد كييف بإمدادات عسكرية وعلى إعادة ملء مخازن الجيش الألماني بالأسلحة والذخيرة بعدما أفرغ قسماً كبيراً من هذا المخزون خلال العام الماضي لمدّ كييف بالأسلحة والذخيرة.

وإذا ما أقرّت اللجنة هذا التمويل، كما هو متوقّع، فإنّ حجم المساعدة الألمانية لأوكرانيا سيقفز من 3 مليارات جرى التعهّد بها حتى الآن، إلى نحو 15 مليار يورو، بما في ذلك المبالغ التي سيجري استخدامها لإعادة ملء مخازن الجيش الألماني.

وصباح الأربعاء ستعرض وزارة المالية على النواب عدداً من المقترحات في هذا الاتجاه.

وحسب المصدر نفسه فإنّ الجيش الألماني سيتمكّن من الاستفادة من جزء من هذه المخصّصات الجديدة اعتباراً من هذا العام.

ومنذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، انخرطت ألمانيا في سياسة طموحة لإعادة التسلّح.

وبعيد أيام من بدء الهجوم وعد المستشار الألماني أولاف شولتز بتخصيص 100 مليار يورو لسدّ الثغرات العديدة التي يعاني منها البوندسفير.

لكنّ هذه الأموال الموعودة لم يجرِ الإفراج عنها بعد، والجيش الألماني لا يزال يعاني من تداعيات سياسة التقشّف التي طالته على مدى سنوات.

وبرلين هي أحد المساهمين الرئيسيين في الدعم العسكري لكييف.

وفي إطار هذا الدعم أعلنت الحكومة الألمانية الاثنين أنّها سلّمت أوكرانيا 18 دبابة ليوبارد-2.