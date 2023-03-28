أكّدت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أنها أسقطت صاروخا أمريكياً بعيد المدى من طراز GLSDB، في أول تأكيد لتسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبرها ضرورية لشن هجوم مضاد تستعد له.

وقالت الوزارة في بيان حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومتراً ووعدت الولايات المتحدة بتسليمها لكييف بداية شباط/فبراير "أسقط الدفاع المضاد للطائرات... 18 صاروخ هايمارس وصاروخاً موجهاً من طراز GLSDB".

وصواريخ Ground Launched Small Diameter Bomb التي تعني "القنبلة ذات القطر الصغير التي تطلق من الأرض"، هي أجهزة ذات قطر صغير وعالية الدقة تصنعها شركتا "بوينغ" الأمريكية و"ساب" السويدية. يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 150 كيلومتراً وبالتالي تهديد مواقع روسية، خصوصاً مستودعات الذخيرة.

وأصرّت أوكرانيا على أنها تحتاج إلى هذه الأسلحة لتدمير خطوط الإمداد الروسية وبالتالي تعويض النقص في قوتها البشرية وفي الذخيرة استعداداً لهجومها المضاد المقبل لصد القوات الروسية التي تحتل أجزاء كبيرة من جنوب أوكرانيا وشرقها.

وكان الغربيون مترددين في تسليم أوكرانيا منظومات صواريخ بعيدة المدى خوفاً من استخدامها لضرب الأراضي الروسية والتسبب في تصعيد الحرب.

لكن كييف تعهّدت مرات عدة ببأنها لن تستخدمها إلا لمهاجمة أهداف في الأراضي المحتلة.

وفي 3 فبراير، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسلم صواريخ GLSDB لأوكرانيا من دون تحديد موعد.

الوضع في باخموت

ميدانياً، قال قائد عينته روسيا في الجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة دونيتسك الأوكرانية إن القوات الروسية تتقدم في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا على الرغم من المقاومة الشرسة وفرضت سيطرة كاملة تقريباً على مصنع للمعادن هناك.

وتتعارض تأكيدات القائد دينيس بوشيلين مع ما أوردته أوكرانيا والغرب عن الوضع في المدينة، إذ قالا إنه يستقر مع تعثر الهجوم الروسي.

وقال بوشيلين إن جزءاً كبيراً من القوات الأوكرانية أُجبر على الانسحاب من مصنع آزوم للمعادن على الجانب الغربي من نهر باخموتكا.

وذكر: "الشيء المهم هنا كان إخلاء المنطقة الصناعية في المصنع نفسه. ويمكنك القول إن هذا حدث بالفعل الآن، إذ هزم الرجال للتو المقاتلين (الأوكرانيين) هناك الذين تُركوا في مجموعات فردية فقط".

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون: "رجال (فاغنر) يتقدمون، بالطبع يتقدمون، رغم أن ذلك يتطلب منهم بذل قصارى جهدهم".

فيما صرح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني السبت بأن كييف تمكنت من وقف الهجوم الروسي في باخموت وحولها حيث قال إن الوضع يستقر.

وأفادت المخابرات العسكرية البريطانية بأن الهجوم الروسي توقف نتيجة الخسائر الفادحة في صفوف القوات بالأساس.

وقال قادة عسكريون أوكرانيون إن هجومهم المضاد، المدعوم بمعدات غربية تسلموها حديثاً، ليس بعيد المنال لكنهم شددوا على أهمية السيطرة على باخموت في هذه الأثناء.

ومعركة باخموت نقطة محورية ودامية منذ شهور في حرب روسيا على أوكرانيا، والتي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".