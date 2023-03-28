أعلنت بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي الثلاثاء أن شركة الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك) وتوتال إنرجيز أتمتا من خلالها أولى تعاملات الصين في الغاز الطبيعي المسال تجري تسويتها باليوان.

وقالت في بيان إن المعاملة شملت نحو 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الإمارات.

وأكدت شركة توتال إنرجيز لوكالة رويترز أن العملية تتعلق بغاز طبيعي مسال مستورد من الإمارات لكنها لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

ولم ترد كنوك حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.

وتركز الصين على تسوية معاملات النفط والغاز باليوان على مدى السنوات الماضية في محاولة لترسيخ مكانة عملتها دولياً والحد من هيمنة الدولار على التجارة العالمية.

وخلال زيارة للعاصمة السعودية في ديسمبر/كانون الأول، أعلن الرئيس شي جين بينغ أنه ينبغي للصين أن تستفيد "استفادة كاملة" من بورصة شنغهاي كونها منصة لتسوية تجارة النفط والغاز باليوان.