سياسة
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ألطون: التمسك بالقيم الأخلاقية أساسي في عالم الصحافة والإعلام اليوم
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إنه يجب على الصحفيين عدم التخلي عن مبدأ دعم أخلاقيات وسائل الإعلام والصحافة بهدف مكافحة المعلومات المضللة.
ألطون: التمسك بالقيم الأخلاقية أساسي في عالم الصحافة والإعلام اليوم
ألطون: التمسك بالقيم الأخلاقية أساسي للصحافة اليوم / صورة: AA
28 مارس 2023

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إنه يجب على الصحفيين عدم التخلي عن مبدأ دعم أخلاقيات وسائل الإعلام والصحافة بهدف مكافحة المعلومات المضللة.

وقال ألطون الثلاثاء في جلسه حوارية بعنوان "الصحافة الدقيقة في أوقات استثنائية في سياق أخلاقيات الإعلام" في العاصمة التركية أنقرة: "من الممكن فقط إعمال حق المجتمع في تلقي معلومات كاملة عبر الصحافة الدقيقة". وتابع: "الدقة قيمة لا غنى عنها من حيث معايير أخلاقيات وسائل الإعلام وأخلاقيات الصحافة.

وأضاف أن من "الضروري" التمسك بالقيم الأخلاقية في الصحافة منذ أن زاد تدفق المعلومات والأخبار في عالم اليوم.

وتابع: "في حقبة ما بعد الحقيقة التي نعيشها أحدثت الرقمنة انحطاطاً كبيراً في عمليات الاتصال الجماهيري بالإضافة إلى الفرص التي توفرها".

وحول تأثير المعلومات المضللة قال ألطون "اليوم تظهر المعلومات المضللة كتهديد للأمن الفردي والاجتماعي والوطني أكثر فأكثر كل يوم".

وشدد ألطون على أن تركيا كانت من أكثر الدول تعرضاً للتضليل على الساحة الدولية، قائلاً: "نعلم جيداً أن ترياق الكذب والتشويه والتضليل هو الحقيقة".

وأوضح المسؤول التركي أن محاربة التضليل الإعلامي "واجب وطني"، مشيراً إلى أن وكالة الأناضول وشبكة TRT التركية تلعبان دوراً مهماً في هذا الصدد.

وأكد ألطون أن "الحقيقة مفهوم يشكل أساس أخلاقيات وسائل الإعلام. سواء جرى ذلك في وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية، يجب أن يكون الهدف الوحيد للصحافة هو الحقيقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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