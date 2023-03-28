سياسة
2 دقيقة قراءة
منظمة الصحة العالمية تراجع توصياتها بشأن التطعيم ضد كورونا.. ماذا قالت؟
دعت منظمة الصحة العالمية لتركيز الجهد على حصول الأشخاص الأكبر سناً الذين يواجهون خطراً أكبر للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة بكورونا على جرعة تطعيم معززة، قائلة إن الأطفال والمراهقين الأصحاء لا يمثلون أولوية في تلقي التطعيم.
منظمة الصحة العالمية تراجع توصياتها بشأن التطعيم ضد كورونا.. ماذا قالت؟
المنظمة قالت إن الأطفال والمراهقين الأصحاء لا يمثلون أولوية للتطعيم ضد كوفيد-19 / صورة: Reuters
28 مارس 2023

أعلنت منظمة الصحة العالمية توصياتها بخصوص تطعيمات كورونا (كوفيد-19) في مرحلة جديدة من الجائحة، مشيرة إلى أن الأطفال والمراهقين الأصحاء قد لا يحتاجون بالضرورة إلى جرعة تطعيم لكن المجموعات الأكبر سناً والمعرضة لخطر كبير يجب أن تحصل على جرعة تطعيم معززة بين ستة أشهر إلى 12 شهراً بعد آخر جرعة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الهدف هو تركيز الجهود على تطعيم أولئك الذين يواجهون خطراً أكبر للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة بكورونا، مع الأخذ في الاعتبار المناعة السكانية عالية المستوى في أنحاء العالم بسبب انتشار العدوى والتطعيم.

وحددت المنظمة السكان المعرضين لخطر كبير بأنهم كبار السن وكذلك الشباب الذين يعانون من عوامل خطر كبيرة أخرى. وتوصي المنظمة، بالنسبة إلى هذه المجموعة، بجرعة إضافية من اللقاح إما بعد ستة أشهر وإما 12 شهراً من آخر جرعة، بناء على عوامل مثل العمر والظروف المتعلقة بالمناعة.

وكانت منظمة الصحة قالت في سبتمبر/أيلول العام الماضي إن نهاية الجائحة "في الأفق". وفي إفادة صحفية الثلاثاء، قالت إن أحدث نصائحها تعكس صورة المرض الحالية ومستويات المناعة العالمية، لكن لا ينبغي اعتبارها إرشادات طويلة الأجل بخصوص ما إذا وُجدت حاجة إلى جرعات تطعيم معززة سنوياً.

وتأتي توصيات منظمة الصحة في وقت تتخذ فيه دول العالم أساليب مختلفة في التعامل مع الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us