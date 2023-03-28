سياسة
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متعهّداً بـ"تحقيق النصر".. زيلينسكي يلتقي عسكريين في مناطق حدودية مع روسيا
التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة حرس حدود بلاده خلال زيارة أجراها لبلدتين بلدتين شمالي البلاد وخنادق لقوات حرس الحدود قرب روسيا الثلاثاء، بأحدث محطاته خلال جولة إقليمية يزور خلالها مناطق قرب خط المواجهة.
متعهّداً بـ"تحقيق النصر".. زيلينسكي يلتقي عسكريين في مناطق حدودية مع روسيا
زيلينسكي يلتقي عسكريين في مناطق حدودية مع روسيا / صورة: AFP
28 مارس 2023

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلدتين شمالي البلاد وخنادق لقوات حرس الحدود قرب روسيا الثلاثاء، في أحدث محطاته خلال جولة إقليمية يزور خلالها مناطق قرب خط المواجهة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها مكتب زيلينسكي أنه يزور سومي، المنطقة السادسة التي يزورها في أسبوع مع زيادة التوقعات بشن هجوم أوكراني مضاد.

وسار زيلينسكي مع قادة حرس الحدود عبر خندق عميق في موقع وسط أشجار في سومي لم يُكشف عنه، بينما تراقبه من كثب قوات بزي القتال.

كما زار بلدتَي أوختيركا وتروستيانتس اللتين أُخرجت منهما قوات روسية كانت سيطرت على أجزاء من منطقة سومي لمدة شهر تقريباً في بداية الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

وتعرض بعض المباني في البلدتين لأضرار بالغة في المعارك. ويقول مسؤولون أوكرانيون إن الأراضي القريبة من الحدود لا تزال تتعرض بانتظام لقصف مدفعي وجوي روسي.

وقال زيلينسكي لتجمع صغير من الجنود والمدنيين بمحطة السكك الحديدية في تروستيانتس قبل أن يوزع ميداليات: "في هذه الأيام وهذه الأسابيع نحتفل بذكرى تحرير مدننا ومجتمعاتنا في مناطقنا الشمالية".

وكتب لاحقاً على تطبيق تليغرام: "أثبت أُناسنا أننا سنهزم هذا المحتل، بروحنا المعنوية، بشخصيتنا الأوكرانية. شعبنا أثبت ذلك، محاربونا أثبتوا ذلك".

ويدور قتال عنيف على طول الجبهة الشرقية منذ شهور، وقال قائد القوات البرية الأوكرانية الأسبوع الماضي إن هجوماً أوكرانياً مضاداً قد يُشنّ "قريباً جداً".

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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