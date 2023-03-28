سياسة
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رغم توليه السلطة قبل 3 أشهر.. لا خطط لزيارة نتنياهو لواشنطن
نفى البيت الأبيض وجود أي خطة على أجندته تتعلق بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة. ورغم تشكيل الحكومة الإسرائيلية منذ نحو 3 أشهر، لم يوجه بايدن دعوة حتى اليوم إلى رئيسها نتنياهو للقائه في البيت الأبيض.
رغم توليه السلطة قبل 3 أشهر.. لا خطط لزيارة نتنياهو لواشنطن
مسؤولون في الإدارة الأمريكية نقلوا رسالة إلى نتنياهو بأفضلية عدم القدوم إلى واشنطن في الوقت الراهن / صورة: AFP
28 مارس 2023

نفى البيت الأبيض، الثلاثاء، وجود أي خطة مدرجة على الأجندة بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات لنائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون.

ورداً على سؤال حول تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى واشنطن توم نيداس، قال فيها إن نتنياهو سيزور الولايات المتحدة في وقت قريب، أفادت دالتون بأنه "لا توجد خطة بهذا الشأن حتى الآن".

وأضافت أن نتنياهو "سيزور الولايات المتحدة في وقت ما أسوة بباقي القادة الإسرائيليين، إلا أن هذه الزيارة ليست مطروحة في الأجندة حالياً".

ونقل مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "من الأفضل له عدم القدوم إلى واشنطن في الوقت الراهن"، وفق إعلام عبري رسمي.

ورغم تشكيل الحكومة الإسرائيلية منذ نحو 3 أشهر، لم يوجه بايدن دعوة حتى اليوم إلى رئيسها نتنياهو للقائه في البيت الأبيض.

وعادة ما يسارع الرؤساء الأمريكيون إلى دعوة رؤساء الوزراء الإسرائيليين لزيارة البيت الأبيض بعيد تشكيلهم حكوماتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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