نفى البيت الأبيض، الثلاثاء، وجود أي خطة مدرجة على الأجندة بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات لنائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون.

ورداً على سؤال حول تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى واشنطن توم نيداس، قال فيها إن نتنياهو سيزور الولايات المتحدة في وقت قريب، أفادت دالتون بأنه "لا توجد خطة بهذا الشأن حتى الآن".

وأضافت أن نتنياهو "سيزور الولايات المتحدة في وقت ما أسوة بباقي القادة الإسرائيليين، إلا أن هذه الزيارة ليست مطروحة في الأجندة حالياً".

ونقل مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "من الأفضل له عدم القدوم إلى واشنطن في الوقت الراهن"، وفق إعلام عبري رسمي.

ورغم تشكيل الحكومة الإسرائيلية منذ نحو 3 أشهر، لم يوجه بايدن دعوة حتى اليوم إلى رئيسها نتنياهو للقائه في البيت الأبيض.

وعادة ما يسارع الرؤساء الأمريكيون إلى دعوة رؤساء الوزراء الإسرائيليين لزيارة البيت الأبيض بعيد تشكيلهم حكوماتهم.