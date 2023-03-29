سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يبحث مع تبون تعزيز العلاقات ويؤكد لعباس مواصلة تقديم الدعم لفلسطين
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون خطوات تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية. على صعيد آخر، قال أردوغان، في اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية إن بلاده ستواصل تقديم كل أنواع الدعم الذي تحتاج إليه فلسطين.
أردوغان يبحث مع تبون تعزيز العلاقات ويؤكد لعباس مواصلة تقديم الدعم لفلسطين
أردوغان يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز العلاقات الثنائية. / صورة: AA
29 مارس 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون خطوات تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الثلاثاء.

وأعرب أردوغان في الاتصال عن شكره إلى الجزائر إزاء التضامن والدعم الذي أظهرته لتركيا عقب الزلزال المزدوج الذي ضربها في 6 فبراير/شباط الماضي.

كما تبادل الرئيسان التهنئة بمناسبة شهر رمضان.

على صعيد آخر، أجرى أردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد خلاله أن تركيا ستواصل تقديم كل أنواع الدعم الذي تحتاج إليه فلسطين.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكّد الرئيس أردوغان أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تحتاج إليه فلسطين من دعم.

كما أعرب عن شكره على التضامن الذي أظهرته فلسطين إثر الزلازل في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us