بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون خطوات تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الثلاثاء.

وأعرب أردوغان في الاتصال عن شكره إلى الجزائر إزاء التضامن والدعم الذي أظهرته لتركيا عقب الزلزال المزدوج الذي ضربها في 6 فبراير/شباط الماضي.

كما تبادل الرئيسان التهنئة بمناسبة شهر رمضان.

على صعيد آخر، أجرى أردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد خلاله أن تركيا ستواصل تقديم كل أنواع الدعم الذي تحتاج إليه فلسطين.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكّد الرئيس أردوغان أن تركيا ستواصل تقديم كل ما تحتاج إليه فلسطين من دعم.

كما أعرب عن شكره على التضامن الذي أظهرته فلسطين إثر الزلازل في تركيا.