قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن مشاريع الصناعات الدفاعية "أصبحت مكملة لقوة تركيا السياسية والاقتصادية".

جاء ذلك في كلمة لأردوغان ألقاها في أثناء برنامج إفطار رمضاني للقوات المسلحة في أنقرة.

وأقيم البرنامج في مقر قيادة لواء الإغاثة الإنسانية في الجيش التركي في منطقة سينجان، إذ كان في استقبال الرئيس أردوغان لدى وصوله، وزير الدفاع خلوصي أقار، ورئيس الأركان يشار غولر.

وأعرب الرئيس أردوغان عن امتنانه لكل فرد من أفراد القوات المسلحة شارك في رفع الأنقاض وأعمال المساعدة وحفظ الأمن إثر كارثة الزلازل.

من ناحية أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى أن "تركيا باتت تجري عمليات تذهل العالم على حدودها الجنوبية وأبعد من ذلك، بعد أن كانت تواجه صعوبة في التعامل مع الهجمات الإرهابية داخل حدودها في الماضي".

وأضاف : "بفضل التقدم الذي أحرزناه في الصناعات الدفاعية والقوى البشرية المدربة لجيشنا، اكتسبنا القدرة على القضاء على التهديدات في مصدرها".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنهم "في مرحلة جعل مشاريع الصناعات الدفاعية مكملة لقوة تركيا السياسية والاقتصادية".

وأردف: "عندما ننجح في ذلك بإذن الله سيبدأ قرن تركيا، ليس فقط كشعار بل كحقيقة على أرض الواقع".