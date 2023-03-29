سياسة
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بايدن: الأزمة المصرفية لم تنته بعد ونفعل كل ما يمكن لمعالجتها
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأزمة المصرفية ما زالت مستمرة وإن إدارته تفعل كل ما بوسعها لمعالجة ذلك.
بايدن: الأزمة المصرفية لم تنته بعد ونفعل كل ما يمكن لمعالجتها
بايدن: الأزمة المصرفية لم تنته بعد ونفعل كل ما يمكن لذلك / صورة: AA
29 مارس 2023

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه يفعل كل ما هو ممكن لعلاج الأزمة المصرفية، لكن الأمر "لم ينته بعد".

ولدى سؤاله عن ما إذا كانت إدارته لن تتخذ أي إجراء تنفيذي آخر لمعالجة الأمر، قال بايدن "لا، لم ينته الأمر بعد. نحن نراقب عن كثب".

وانهار بنك "سيليكون فالي" وبعده بأيام بنك "سيغنتشر" مما أدى إلى تراجع كبير في ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي الذي هوت أسهمه وأثار مخاوف من حدوث أزمة مالية شاملة.

وأسهمت صفقة إنقاذ بنك "كريدي سويس" السويسري الأسبوع الماضي، وإعلان بنك "فيرست سيتيزنز بانكشيرز" أمس أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك "سيليكون فالي"، في استعادة بعض الهدوء للأسواق، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين من المزيد من المشكلات الكامنة في النظام المالي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مايكل بار مسؤول الإشراف المصرفي بالبنك المركزي الأمريكي أمام لجنة بمجلس الشيوخ إن بنك سيليكون فالي أقدم على إجراءات بالغة السوء فيما يتعلق بإدارة المخاطر قبل انهياره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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