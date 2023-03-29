سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل امرأتين في هجوم بسكين على مركز للطائفة الإسماعيلية في لشبونة
قُتلت امرأتان وأصيبت أخرى في هجوم مسلح بسكين على مركز للطائفة الإسماعيلية في لشبونة اليوم الثلاثاء. وتمكنت الشرطة لاحقاً من إلقاء القبض على المسلح.
مقتل امرأتين في هجوم بسكين على مركز للطائفة الإسماعيلية في لشبونة
هجوم بسكين بالمركز الإسماعيلي في لشبونة ومقتل امرأتين / صورة: AFP
29 مارس 2023

قالت الشرطة البرتغالية وزعيم الطائفة الإسماعيلية في البلاد إن امرأتين على الأقل قُتلا وأصيبت أخرى في هجوم بسكين في مركز الطائفة في لشبونة اليوم الثلاثاء.

وأطلق رجال الشرطة النار على المهاجم بعدما رفض إلقاء سلاحه واقترب منهم وهو يحمل سكيناً كبيراً وألقوا القبض عليه ونقلوه إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع قبل الساعة 11 صباحاً (11:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا للصحفيين إن كل شيء يشير إلى أنه "حادث فردي" مضيفاً أن "من السابق لأوانه" تقديم أي تفسير للجريمة.

ونقلت شبكة (إس.آي.سي) التلفزيونية عن نظيم أحمد زعيم الطائفة الإسماعيلية في البرتغال قوله إن المرأتين القتيلتين برتغاليتان كانتا تعملان في المركز. وقال أيضاً إن المهاجم لاجئ أفغاني.

ولم تؤكد الشرطة الجنسيات، لكن صحيفة أوبزرفادور قالت إن أباً لثلاثة أطفال كان يزور المركز بشكل متكرر لتعلم اللغة البرتغالية وجمع تبرعات غذائية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن النساء كن يعملن في برنامج دعم اللاجئين التابع للمركز.

جالية متنوعة ثقافياً

والإسماعيلية طائفة أقلية من الشيعة، وذلك حسب ما جاء في موقعهم على الإنترنت.

وتقول الدراسة إن الإسماعيليين "جالية متنوعة ثقافياً" تعيش في أكثر من 25 دولة حول العالم.

ويعيش حوالي 7000 إسماعيلي في البرتغال، وهي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة.

وافتتح الزعيم الروحي للطائفة الأمير كريم آغا خان، المركز في لشبونة عام 1998 ويضم أماكن للصلاة وفصولاً دراسية وقاعات اجتماعات وأماكن عرض.

وفي عام 2015، أسس آغا خان المقر العالمي للطائفة الإسماعيلية في لشبونة بموجب اتفاقية مع الحكومة البرتغالية. وفي عام 2018، جعل قصر هنريك ميندونكا، في لشبونة أيضاً، مقراً للإمامة الإسماعيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us