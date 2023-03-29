قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية ما زالت تستميت في محاولاتها للسيطرة على بلدتي باخموت وأفدييفكا الشرقيتين لكنها لا تحرز تقدماً، وذلك على عكس ما ورد في تصريحات مسؤول عينته روسيا.

وذكرت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيانها مساء الثلاثاء، أن البلدتين والمجتمعات القريبة منهما في منطقة دونيتسك الصناعية ما زالت تتعرض لمعظم الهجمات الروسية.

وقال سيرهي تشيريفاتي وهو متحدث باسم قوات الجيش في الشرق عبر التلفزيون الوطني "إنهم يحاولون ببساطة إنهاك قواتنا بهجوم تلو الآخر" مشيراً إلى 70 قصفاً في باخموت وحدها.

وذكر الجيش أن المقاتلين الأوكرانيين ما زالوا يتصدون للهجمات وأن روسيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح أثناء القتال.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية لم تحقق سوى "تقدم هامشي" في محاولة لمحاصرة أفدييفكا وإنها فقدت العديد من المركبات المصفحة والدبابات.

لكن دينيس بوشيلين القائد الذي عينته روسيا في الجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة دونيتسك الأوكرانية, قال إن معظم القوات الأوكرانية انسحبت من مصنع للمعادن في غرب باخموت وإن القوات الروسية تحرز تقدماً.

وتعد معركة باخموت، وهي مدينة تعدين في منطقة دونيتسك الأوكرانية، محور حرب موسكو في أوكرانيا منذ شهور ويصف الجانبان القتال هناك بأنه "مفرمة لحم".

وأضاف بوشيلين للتلفزيون الرسمي الروسي "الشيء المهم هنا كان إخلاء المنطقة الصناعية في المصنع نفسه (...) ويمكنك القول إن هذا قد جرى بالفعل الآن، إذ هزم الرجال للتو المقاتلين (الأوكرانيين) هناك الذين تُركوا في مجموعات فردية فقط".

ليوبارد 2 في ساحة المعركة

في سياق متصل قال قادة عسكريون أوكرانيون إن هجومهم المضاد المدعوم بمعدات غربية جرى تسلمها حديثاً تضمنت دبابات ليوبارد2 الألمانية، أبلى بلاء ليس سيئاً لكنهم أكدوا أهمية الاحتفاظ بباخموت في هذه الأثناء.

وتقصف القوات الروسية أفدييفكا التي تقع على بعد 90 كيلومتراً جنوبي باخموت. وجرى إجلاء كثير من المدنيين الآن.

ومع بدء وصول الدبابات الغربية المتقدمة لأوكرانيا قبل هجوم مضاد متوقع، نقلت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء عن مصدر لم تذكره بالاسم قوله إن موسكو أرسلت مئات الدبابات الجديدة وأخرى جرى تجديدها إلى منطقة الصراع.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلدتين شماليتين وخنادق بالقرب من الحدود الروسية الثلاثاء.

عملية خاصة

وتقول موسكو إنها شنت ما تصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة" في جارتها المناصرة للغرب للحد من تهديد لأمنها. وقُتل آلاف الجنود من الجانبين في الحرب ولقي عشرات الآلاف من المدنيين حتفهم كما تشرد الملايين.

وتزود الولايات المتحدة وحلفاء آخرون كييف بالسلاح والمال وتصف الحرب بأنها استيلاء روسي إمبريالي على الأراضي.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس إنه وجه دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة أوكرانيا.

وقالت روسيا الثلاثاء إنها أسقطت، للمرة الأولى، قنبلة ذكية موجهة من طراز جي.إل.إس.دي.بي زودت الولايات المتحدة كييف بها وأطلقتها القوات الأوكرانية.

وتستطيع هذه القنبلة التي يحمل اسمها الحروف الأولى لعبارة (القنبلة صغيرة القطر التي تُطلق من الأرض) والتي سعت كييف منذ فترة طويلة للحصول عليها لضرب مراكز القيادة وخطوط الإمداد الروسية، مضاعفة مدى إطلاق النار في ساحة المعركة في أوكرانيا.

روسيا ترغب في السيطرة على البحر الأسود

في سياق منفصل، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن "روسيا تحاول فرض سيطرتها الكاملة على البحر الأسود".

وخلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أعرب أوستن عن اعتقاده بأن وتيرة القتال في أوكرانيا ستزداد في الربيع.

وقال إن "الأوكرانيين أمامهم فرصة لتحقيق تقدم مع بداية الشتاء المقبل مع كل الدعم الذي نقدمه".

وتطرق المسؤول الأمريكي إلى الهجمات "التي شنتها إيران ووكلاؤها على المصالح الأمريكية" منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة في يناير/كانون الثاني 2021، وكيفية رد الولايات المتحدة عليها.

وقال إن "إيران ووكلاءها شنوا 83 هجوماً على المصالح الأمريكية منذ تسلم بايدن السلطة، وإن الولايات المتحدة ردت بأربع هجمات".

وجاءت تصريحات أوستن، بعد أيام من مقتل متعاقد أمريكي، وإصابة 5 عسكريين ومقاول، في ضربة بطائرة مُسيرة "إيرانية المنشأ"، استهدفت منشأة صيانة بقاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا، حسب البنتاغون.

بايدن يستنكر نشر أسلحة نووية في بيلاروس

على صعيد آخر وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروس بأنه "خطير".

وقال بايدن في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض "إنه إعلان خطير ومثير للقلق".

وكان الكرملين قد أعلن، السبت، أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس التي يرأسها ألكسندر لوكاشنكو، الزعيم الاستبدادي الذي يعد أحد أقرب حلفاء بوتين.

لكن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى عدم وجود مؤشرات تدل على أن روسيا بصدد نقل أسلحة نووية.