سياسة
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أردوغان: سنزوّد محطة آق قويو بالوقود ونُكسِبها صفة المنشأة النووية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البدء بتزويد محطة آق قويو بالوقود خلال الشهر القادم، كما سيجري إكسابها صفة المنشأة النووية.
أردوغان: سنزوّد محطة آق قويو بالوقود ونُكسِبها صفة المنشأة النووية
أردوغان: سنزوّد محطة آق قويو بالوقود ونُكسِبها صفة المنشأة النووية / صورة: AA
29 مارس 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستزود محطة آق قويو بالوقود في 27 أبريل/نيسان المقبل، وستكسبها رسمياً صفة المنشأة النووية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

في سياق آخر، أوضح أردوغان أن حكومته ستواصل تقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال، وتعمل على إنشاء المنازل وإحياء المدن المنكوبة بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن جميع البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية وجميع المنظمات المدنية ستسخر جهودها لدعم المناطق المنكوبة وتقديم جميع الفعاليات الرمضانية في المدن والقرى المتضررة من الكارثة.

وأكد الرئيس أردوغان أنه سيواصل زيارة المناطق المتضررة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، بهدف مشاركة أبناء تلك المناطق آلامهم وأحزانهم.

إقبال كبير على شراء السيارة TOGG

وعلى صعيد آخر أشاد أردوغان بالإقبال الكبير الذي أظهره المواطنون على تقديم طلبات لشراء سيارة توغ الكهربائية محلية الصنع.

وقال بهذا الخصوص، إن عدد المتقدمين بطلبات شراء الطراز T10X لسيارة توغ تركية الصنع، تجاوز 177 ألفاً.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة التركية لصناعة السيارات الكهربائية أنّ سعر سيارتها من موديل T10X سيبدأ من 953 ألف ليرة تركية (50 ألف دولار).

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها إلى بناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألف غير مباشرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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