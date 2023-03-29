سياسة
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أردوغان: سنرفع الحد الأدنى للأجور في يوليو القادم
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو/تموز القادم.
أردوغان: سنرفع الحد الأدنى للأجور في يوليو القادم
التضخم في تركيا / صورة: AA
29 مارس 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته سترفع الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين لدى مغادرته مبنى البرلمان التركي، عقب مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه.

ورداً على سؤال لأحد الصحفيين حول إمكانية إعلان الحكومة زيادة جديدة في الحد الأدنى خلال العام الجاري، قال أردوغان "في يوليو".

وكان أردوغان قد أعلن في يناير/كانون الثاني، رفع أجور موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 25%.

وصرح آنذاك أن "هدفنا إزالة فقاعة التضخم هذا العام وإخراجه من أجندة بلادنا تماماً اعتباراً من السنة المقبلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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