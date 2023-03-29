سياسة
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منذ افتتاحه في 2021.. برج تشاملجا في إسطنبول يستقبل أكثر من مليون زائر
قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو إن أكثر من مليون و36 ألف شخص زاروا برج تشاملجا منذ افتتاحه عام 2021، لافتاً إلى أن البرج أصبح من أهم معالم إسطنبول، وإلى أنه يجذب انتباه سكان وزائري المدينة من جميع الفئات العمرية.
منذ افتتاحه في 2021.. برج تشاملجا في إسطنبول يستقبل أكثر من مليون زائر
برج تشاملجا يستقبل أكثر من مليون زائر منذ افتتاحه عام 2021 / صورة: AA
29 مارس 2023

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أنّ أكثر من مليون و36 ألف شخص زاروا برج تشاملجا في القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول منذ افتتاحه عام 2021.

وأشار الوزير التركي في بيان الأربعاء، إلى أن البرج أصبح من أهم معالم مدينة إسطنبول، وإلى أنه يجذب انتباه سكان وزائري المدينة من جميع الفئات العمرية.

وأكد أن تركيا تمكنت من تنفيذ مشاريع عملاقة في غضون 20 عاماً فقط.

وانطلقت أعمال بناء برج تشامليجا عام 2017 وافتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 29 مايو/أيار 2021.

ويبلغ طول البرج 369 متراً، بارتفاع 587 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويتألف من 49 طابقاً، ارتفاع كل منها 4.5 متر، منها 4 طوابق تحت الأرض.

وتمكن مشاهدة أبرز معالم إسطنبول من البرج بوضوح، مثل جسر شهداء 15 يوليو/تموز، ومسجد تشامليجا، وجزر الأميرات.

وبُني البرج بهدف القضاء على التلوث البصري عبر توحيد أبراج البث التلفزيوني التي كانت منتشرة بالمنطقة.

ويحوي البرج 4 طوابق مخصصة لمشاهدة المناظر الطبيعية، بواقع طابقين للمطاعم وطابقين للمشاهدة، إذ يستوعب كلٌّ من طابقَي المشاهدة 200 شخص في الوقت نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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