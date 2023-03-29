سياسة
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لأول مرة منذ 2005.. برلين تسمح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب خلال عملهن
أعلنت وزارة التعليم في برلين أن ارتداء المعلمات الحجاب سيُسمح به عموماً ولا يمكن تقييده إلا بحالات فردية إذا كان يشكِّل خطراً على السلام المدرسي. ومُنِعت المعلمات المسلمات بالمدينة ارتداء الحجاب خلال العمل منذ 2005 بموجب قانون الحياد.
لأول مرة منذ 2005.. برلين تسمح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب خلال عملهن
برلين تسمح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب خلال عملهن / صورة: AFP
29 مارس 2023

أكدت السلطات الألمانية الأربعاء أن برلين قررت السماح للمعلّمات المسلمات بارتداء الحجاب خلال عملهن.

وقالت وزارة التعليم في برلين في رسالة رسمية أُرسِلت إلى مديري المدارس إن الحجاب وارتداء الرموز الدينية من قبل المعلمين سيُسمح به عموماً ولا يمكن تقييده إلا في حالات فردية إذا كان يشكِّل خطراً على السلام المدرسي.

وبموجب قانون الحياد المعمول به في برلين والذي يمنع موظفي الخدمة المدنية من ارتداء الملابس والرموز الدينية، مُنِعت المعلمات المسلمات في المدينة ارتداء الحجاب خلال العمل منذ عام 2005.

إلا أن عدة أحكام قضائية صدرت في السنوات الأخيرة أكدت أن الحظر الشامل للحجاب يُعدّ تمييزاً وينتهك الحرية الدينية التي يكفلها الدستور.

وأبلغت إدارة التعليم والشباب والأسرة في مجلس الشيوخ مديري المدارس أن عليهم الامتثال لأحكام المحكمة الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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