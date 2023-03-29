أكدت السلطات الألمانية الأربعاء أن برلين قررت السماح للمعلّمات المسلمات بارتداء الحجاب خلال عملهن.

وقالت وزارة التعليم في برلين في رسالة رسمية أُرسِلت إلى مديري المدارس إن الحجاب وارتداء الرموز الدينية من قبل المعلمين سيُسمح به عموماً ولا يمكن تقييده إلا في حالات فردية إذا كان يشكِّل خطراً على السلام المدرسي.

وبموجب قانون الحياد المعمول به في برلين والذي يمنع موظفي الخدمة المدنية من ارتداء الملابس والرموز الدينية، مُنِعت المعلمات المسلمات في المدينة ارتداء الحجاب خلال العمل منذ عام 2005.

إلا أن عدة أحكام قضائية صدرت في السنوات الأخيرة أكدت أن الحظر الشامل للحجاب يُعدّ تمييزاً وينتهك الحرية الدينية التي يكفلها الدستور.

وأبلغت إدارة التعليم والشباب والأسرة في مجلس الشيوخ مديري المدارس أن عليهم الامتثال لأحكام المحكمة الأخيرة.