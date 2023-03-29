أكّدت كييف أنّها لا تعتزم استخدام القوة لإخلاء دير شهير في كييف من رهبان كنيسة أرثوذكسية مرتبطة بموسكو أنذرتهم السلطات الأوكرانية بوجوب إخلائه بحلول الأربعاء.

وتأسس "دير الكهوف" في القرن الحادي عشر والمدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، ويطلّ على نهر دنيبرو ويقيم فيه رهبان تابعون لفرع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية والتي كانت حتى بدء الهجوم الروسي موالية لبطريركية موسكو.

في أعقاب بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، أعلنت الكنيسة التي يتبعها رهبان الدير قطع علاقاتها مع روسيا، بعد أن دعم بطريرك موسكو كيريل، بقوة الهجوم على أوكرانيا. لكنّ الحكومة الأوكرانية تعتقد أنّ هذه الكنيسة لا تزال عملياً تابعة لموسكو.

وأمهلت السلطات الأوكرانية رهبان دير الكهوف حتى الأربعاء لإخلاء هذا الدير الذي يعتبر دوره أساسياً في تاريخ الأرثوذكسية في أوكرانيا وروسيا.

لكنّ الرهبان يرفضون الانصياع لقرار إخلاء الدير.

والأربعاء قال أمين سرّ مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسيتش دانيلوف للصحفيين إنّه "ما من أحد سيجرّ بالقوة، ولن تكون عمليات إخلاء بالقوّة. كلّ شيء سيجري وفقاً للقانون".

وكانت وزارة الثقافة الأوكرانية أعلنت في منتصف مارس/آذار إنهاء عقد الإيجار الذي سمح لهذه الكنيسة باستئجار جزء من الدير مجاناً.

وعزت الوزارة قرارها إلى "انتهاكات (للقوانين المنظّمة) لاستخدام أملاك الدولة".

بدوره قال متحدّث باسم الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ إجراءات إخلاء الدير "تنطلق الأربعاء" لكن في الوقت الراهن لم تُحدد "مهلة نهائية" لموعد إنجازها، مشدّداً كذلك على أنّه لن يكون "طرد بالقوة".

بالمقابل يصرّ الرهبان على تحدّي قرار الإخلاء.

وقال متحدّث باسم الكنيسة التي يتبعها الرهبان إنّه "لت توجد أيّ وثيقة تلزمنا بمغادرة هذا الدير اليوم".