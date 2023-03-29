سياسة
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بسبب قرار مرتبط بإسرائيل.. حرمان إندونيسيا استضافة كأس العالم للشباب
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجريد إندونيسيا حق استضافة كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت سن 20 عاماً، عقب تصريح للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم حول إلغاء القرعة بعد أن رفض حاكم جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية استضافة المنتخب الإسرائيلي.
بسبب قرار مرتبط بإسرائيل.. حرمان إندونيسيا استضافة كأس العالم للشباب
فيفا يقرر تجريد إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت سن 20 عاماً
29 مارس 2023

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأربعاء إنه جرد إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت سن 20 عاماً.

واتُّخذ قرار استبعاد إندونيسيا من استضافة البطولة التي كانت ستجري في الفترة من 20 مايو/أيار و11 يونيو/حزيران المقبلين، عقب تصريح للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم حول إلغاء القرعة بعد أن رفض حاكم جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية استضافة المنتخب الإسرائيلي.

وورود في بيان صادر عن الفيفا: "قرر الفيفا بسبب الظروف الراهنة، استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 عاماً لعام 2023".

وأضاف البيان: "سيجري الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حالياً بلا تغيير. وقد تُحدد طبيعة العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإندونيسي في مرحلة لاحقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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