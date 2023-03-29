سياسة
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أردوغان: ننوي رفع حجم التجارة مع المجر ونتوقع الدعم لدفع علاقاتنا مع أوروبا
أعرب الرئيس التركي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته المجرية عن أمله مواصلة المجر دعمها لدفع الأجندة الإيجابية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. كما أعرب عن مساعي بلاده لرفع حجم التبادل التجاري مع المجر إلى 6 مليارات دولار.
أردوغان: ننوي رفع حجم التجارة مع المجر ونتوقع الدعم لدفع علاقاتنا مع أوروبا
أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيرته المجرية: نسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع المجر إلى 6 مليارات دولار / صورة: AA
29 مارس 2023

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله مواصلة المجر دعمها لدفع الأجندة الإيجابية بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان مع نظيرته المجرية كاتالين نوفاك.

وفي كلمته أعرب الرئيس التركي عن مساعي بلاده لرفع حجم التبادل التجاري مع المجر إلى 6 مليارات دولار.

وبشأن الحرب الروسية-الأوكرانية قال أردوغان: "نريد إحلال السلام عبر المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا بأقرب وقت ممكن"، معتبراً أن السلام في أوكرانيا هو "الضامن لأمن واستقرار دول المنطقة".

أما بخصوص ملف الطاقة الأوروبية فأوضح أردوغان استعداد بلاده بالتعاون مع أذربيجان "لتقديم كل أنواع الدعم" لإيصال الغاز الطبيعي إلى المجر عبر خط تاناب.

والأربعاء استقبل الرئيس التركي نظيرته المجرية في العاصمة التركية أنقرة.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية في المجمع الرئاسي وأعقبها لقاء ثنائي بين الزعيمين.

يذكر أن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أشارت في بيان الثلاثاء إلى أن أردوغان ونوفاك سيبحثان في أنقرة العلاقات التركية-المجرية بكل جوانبها، والخطوات الممكنة من أجل تطويرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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