سياسة
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الإمارات.. بن زايد يعين نائباً ثانياً له ويسمي نجله "خالد" ولي عهد لأبو ظبي
قرر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساء الأربعاء تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً ثانياً له، مع تسمية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي وتعيين نائبين له.
الإمارات.. بن زايد يعين نائباً ثانياً له ويسمي نجله "خالد" ولي عهد لأبو ظبي
بن زايد يعين نائباً ثانياً له ويسمي نجله "خالد" ولي عهد لأبو ظبي / صورة: AA
29 مارس 2023

قرر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساء الأربعاء تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبا ثانيا له، مع تسمية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد لإمارة أبو ظبي وتعيين نائبين له.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في قرارات عليا تأتي بعد أقل من عام من انتخاب محمد بن زايد رئيساً للإمارات بـ"الإجماع" من المجلس الأعلى للاتحاد أعلى سلطة دستورية وتشريعية بالبلاد.

وأفادت الوكالة بأن "رئيس الإمارات وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قرر تعيين (شقيقه) الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً له إلى جانب نائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

كما أصدر رئيس الإمارات "بصفته حاكماً لإمارة أبو ظبي مرسوماً أميرياً بتعيين (نجله) الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبو ظبي".

وكان الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان يشغل منصب عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي.

كما أصدر رئيس الإمارات "مرسوماً أميرياً بتعيين سمو (شقيقه) الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان و(شقيقه) الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبو ظبي".

والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان يشغل منصب مستشار الأمن الوطني بالبلاد، بينما الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

وفي 14 مايو/أيار 2022 انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي آنذاك رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً لشقيقه للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وجرى اختيار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائباً له، دون تسمية ولي عهد أبو ظبي.

ويعتبر المجلس الأعلى للاتحاد أعلى سلطة دستورية في دولة الإمارات، وكذلك أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، ويتألف من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد (سبعة).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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