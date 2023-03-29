سياسة
2 دقيقة قراءة
"بأسرع وقت ممكن".. واشنطن تجدد مطالبة إسرائيل بتسوية ملف التعديلات القضائية
جددت الولايات المتحدة مطالبة إسرائيل بالتوصل "في أسرع وقت ممكن" إلى تسوية بشأن أزمة إصلاح القضاء. ومنذ 12 أسبوعاً يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة الإصلاح القضائي التي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.
"بأسرع وقت ممكن".. واشنطن تجدد مطالبة إسرائيل بتسوية ملف التعديلات القضائية
واشنطن تجدد مطالبة إسرائيل بتسوية ملف التعديلات القضائية بأسرع وقت ممكن / صورة: Reuters
29 مارس 2023

جددت الولايات المتحدة الأربعاء مطالبة إسرائيل بالتوصل "في أسرع وقت ممكن" إلى تسوية وتوافق بشأن أزمة "إصلاح القضاء".

وقال منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة "تريد أن ترى إسرائيل تتخذ قرارات من شأنها الحفاظ على التوافق وتحقيق دعم شعبي واسع".

وأكد أن واشنطن تحث إسرائيل على التوصل إلى تسوية "في أسرع وقت ممكن".

ومساء الاثنين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقع تظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة، تعليق إقرار قوانين "إصلاح القضاء" لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه "لن يتنازل عنها".

وكان مقرراً تمرير خطة "إصلاح القضاء" خلال دورة الكنيست الشتوية التي تنتهي 2 أبريل/نيسان المقبل، لكن بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشتها للدورة الصيفية التي تبدأ 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.

غير أن قرار نتنياهو تأجيل تمرير القوانين لم يقنع كل الأحزاب والمنظمات المعارضة، إذ شككت 34 منظمة احتجاجية في نواياه، وقالت إنها ستواصل الاحتجاج بكل أنحاء البلاد.

ومنذ 12 أسبوعاً يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تدعمها حكومة نتنياهو، التي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us