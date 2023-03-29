جددت الولايات المتحدة الأربعاء مطالبة إسرائيل بالتوصل "في أسرع وقت ممكن" إلى تسوية وتوافق بشأن أزمة "إصلاح القضاء".

وقال منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة "تريد أن ترى إسرائيل تتخذ قرارات من شأنها الحفاظ على التوافق وتحقيق دعم شعبي واسع".

وأكد أن واشنطن تحث إسرائيل على التوصل إلى تسوية "في أسرع وقت ممكن".

ومساء الاثنين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقع تظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة، تعليق إقرار قوانين "إصلاح القضاء" لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه "لن يتنازل عنها".

وكان مقرراً تمرير خطة "إصلاح القضاء" خلال دورة الكنيست الشتوية التي تنتهي 2 أبريل/نيسان المقبل، لكن بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشتها للدورة الصيفية التي تبدأ 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.

غير أن قرار نتنياهو تأجيل تمرير القوانين لم يقنع كل الأحزاب والمنظمات المعارضة، إذ شككت 34 منظمة احتجاجية في نواياه، وقالت إنها ستواصل الاحتجاج بكل أنحاء البلاد.

ومنذ 12 أسبوعاً يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تدعمها حكومة نتنياهو، التي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.