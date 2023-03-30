سياسة
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إصابات وخسائر مادية.. إسرائيل تشنّ هجوماً صاروخياً على محيط دمشق
أطلقت إسرائيل "عدداً من الصواريخ" من هضبة الجولان مستهدفة محيط دمشق مما أدّى إلى "إصابة جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية". وأضاف مصدر عسكري بالنظام السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت للصواريخ وأسقطت بعضها.
إصابات وخسائر مادية.. إسرائيل تشنّ هجوماً صاروخياً على محيط دمشق
إصابات وخسائر مادية.. إسرائيل تشنّ هجوماً صاروخياً على محيط العاصمة السورية دمشق. / صورة: AA
30 مارس 2023

قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري، إن إسرائيل أطلقت "عدداً من الصواريخ" من هضبة الجولان مستهدفة محيط العاصمة دمشق، مما أدّى إلى "إصابة جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية تصدّت للصواريخ وأسقطت بعضها.

وقال: "في نحو الساعة 1:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جويّاً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وتشنّ إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث يتمركز مقاتلون مدعومون من طهران لمساندة النظام السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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