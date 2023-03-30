وصلت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين الأربعاء إلى نيويورك في زيارة أثارت حفيظة بكين التي توعّدت بردّ انتقامي في حال التقت المسؤولة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، واستدعت تحذيراً أميركياً لبكين من "ردّ فعل مُبالَغ فيه".

والولايات المتحدة هي محطة توقّف لتساي المتّجهة إلى أمريكا الوسطى في جولة ستلتقي خلالها قادة غواتيمالا وبيليز لتعزيز العلاقات مع هاتين الحليفتين الدبلوماسيتين لتايوان.

وخلال عودتها إلى تايوان ستتوقف تساي في كاليفورنيا حيث كان مكارثي أعلن أنه سيلتقيها.

وبيليز وغواتيمالا من الدول الـ13 التي لا تزال تعترف رسمياً بتايوان لا ببكين، بعدما أقامت هندوراس الأسبوع الماضي علاقات دبلوماسية مع الصين.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتعقد العزم على استعادتها، بالقوة إن اقتضت الضرورة. وهي تعتبر أنه عملاً بمبدأ "الصين واحدة" لا ينبغي لأي دولة إقامة علاقات رسمية مع بكين وتايبيه في آن.

وأكّدت بكين الأربعاء "معارضتها الحازمة" أي لقاء بين تساي ومكارثي، وتوعّدت باتّخاذ "تدابير مضادَّة حازمة" في حال جرى اللقاء.

ورأى مكتب الشؤون التايوانية في بكين الأربعاء أن محطة تساي الأمريكية تشكّل "استفزازاً".

وقالت المتحدثة باسم المكتب جو فنغليان: "هذا العبور المفترض لزعيمة تايوان هو في الحقيقة استفزاز يهدف إلى نيل الاستقلال بالاعتماد على الولايات المتحدة".

وردّت الولايات المتحدة بالتحذير من أن الصين يجب أن لا تستخدم توقف تساي على الأراضي الأمريكية "ذريعة لتعزيز أي أنشطة عدائية حول مضيق تايوان".

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي أعلن أنه سيلتقي تساي في كاليفورنيا، ما أثار حفيظة بكين. في المقابل لم تؤكد السلطات التايوانية اللقاء مع ماكارثي ولا برنامج تساي في نيويورك.

وفي عام 2022 أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايوان غضب بكين التي نظّمَت ردّاً عليها مناورات واسعة حول الجزيرة اعتبرتها تايبيه تمهيداً لغزوها.

ويرى خبراء أن محطَّتَي رئيسة تايوان في الولايات المتحدة تأتيان في مرحلة مهمة تكثّف فيها بكين ضغوطها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على الجزيرة منذ تولّي تساي رئاستها عام 2016. وقد سحبت بكين اعتراف تسع دول من تايوان.