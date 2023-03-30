سياسة
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تحطم مروحيتين تابعتين للجيش الأمريكي بولاية كنتاكي
اصطدمت مروحيتان من طراز "بلاك هوك" في أثناء مهمة تدريبية روتينية بولاية كنتاكي الأمريكية، حسب بيان لمتحدثة الجيش الأمريكي. وأوضح البيان أن حالة أفراد الطاقم في المروحيتين "غير معروفة"، بلا مزيد من التفاصيل.
تحطم مروحيتين تابعتين للجيش الأمريكي بولاية كنتاكي
اصطدام مروحيتين من طراز "بلاك هوك" خلال مهمة تدريبية روتينية بولاية كنتاكي الأمريكية. / صورة: AA
30 مارس 2023

أعلن الجيش الأمريكي الخميس، اصطدام مروحيتين في أثناء مهمة تدريبية بولاية كنتاكي.

وقالت متحدثة الجيش نونديس ثورمان في بيان، إن مروحيتين هجوميتين من طراز "بلاك هوك" اصطدمتا في أثناء مهمة تدريب روتينية بولاية كنتاكي مساء الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وأوضح البيان أن حالة أفراد الطاقم في المروحيتين "غير معروفة"، بلا مزيد من التفاصيل.

من جهته قال آندي بشير حاكم كنتاكي في تغريدة على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الخميس: "تلقّينا بعض الأخبار الصادمة من فورت كامبل، إذ تشير تقارير أولية إلى حادثة هليكوبتر وتوقعات بسقوط قتلى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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