سياسة
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أردوغان: بوتين قد يزور تركيا في أبريل لحضور تدشين محطة "آق قويو" النووية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يزور تركيا في 27 أبريل/نيسان المقبل لحضور تدشين أول محطة للطاقة النووية في البلاد، مشيراً إلى أن تركيا ستنضمّ بهذا المشروع إلى الدول القليلة التي تمتلك طاقة نووية مدنية.
أردوغان: بوتين قد يزور تركيا في أبريل لحضور تدشين محطة "آق قويو" النووية
أردوغان: بوتين قد يزور تركيا في أبريل لتدشين محطة "آق قويو" النووية. / صورة: AA
30 مارس 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يزور تركيا في 27 أبريل/نيسان المقبل لحضور مراسم تدشين محطة "آق قويو" أول مفاعل للطاقة النووية في البلاد.

وأضاف أردوغان في لقاء متلفز الأربعاء مع قنوات محلية تركية: "قد يأتي السيد بوتين إلى تركيا في 27 أبريل/نيسان للمشاركة في حفل التدشين، وإن لم يحضر فسيشارك معنا عبر الإنترنت".

وأعلن أردوغان في وقت سابق الأربعاء، أن تركيا ستحمّل أول وحدة للطاقة في محطة آق قويو النووية بأول وقود نووي وستمنحها رسمياً وضع منشأة نووية في 27 أبريل/نيسان المقبل.

وكان الكرملين أعلن السبت الماضي أن بوتين وأردوغان ناقشا خلال اتصال هاتفي التنفيذ الناجح لمشاريع استراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة، من بينها تشييد محطة آق قويو للطاقة النووية.

وتقع محطة آق قويو النووية -قيد الإنشاء حالياً- في ولاية مرسين جنوبي تركيا، وهي أول محطة للطاقة النووية في البلاد.

ومن المقرر أن يبدأ أول مفاعل نووي بمحطة آق قويو العمل عام 2023، على أن تُشغَّل المحطة بالكامل بحلول عام 2025. وبدأ المشروع باتفاق حكومي دولي عام 2010 بين تركيا وروسيا.

وبهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار وقدرته 4800 ميغاوات ويتضمن بناء أربعة مفاعلات، ستكون تركيا انضمّت إلى الدول القليلة التي تمتلك طاقة نووية مدنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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