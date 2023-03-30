قصفت أوكرانيا مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا، وتُعَدّ جزءاً من الجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، وسط حديث متزايد من كييف عن هجوم مضادّ على القوات الروسية.

وأدّى القصف إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة التي تعد مركزاً لوجستياً للسكك الحديدية تستخدمه القوات الروسية.

وأظهرت صور منشورة على الإنترنت الأربعاء، انفجارات تضيء سماء ميليتوبول خلال أوقات الليل مع وجود آثار لدخان الطائرات.

وتمثّل مدينة ميليتوبول قاعدة الإدارة الروسية في زابوريجيا، وهي واحدة من خمس مدن أوكرانية ضمتها روسيا إليها.

وأكّد رئيس مدينة ميليتوبول المنفيّ وقوع انفجارات هناك، ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن مسؤولين عيّنَتهم موسكو قولهم إن محطة للسكك الحديدية تعرضت لأضرار، إلى جانب انقطاع الكهرباء عن المدينة والقرى المجاورة.

وميليتوبول هي مركز لوجستي للسكك الحديدية تستخدمه القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، كما أنها جزء من الجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

ولا معلومات عن الأسلحة التي قد تكون أوكرانيا استخدمتها في الهجوم.

وتقع ميليتوبول في جنوب محطة زابوريجيا النووية التي زارها رافائيل غروسي مدير عامّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، مكرراً الدعوة لإنشاء منطقة آمنة هناك.

محاولات لتجنُّب كارثة

وأعلن غروسي أنه يعمل على خطة أمنية لحل وسط يضمن سلامة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو، محذراً من زيادة النشاط العسكري حولها.

وأضاف خلال جولة صحافية نظمتها موسكو في المحطة: "أحاول إعداد إجراءات واقعية لاقتراحها بحيث تحظى بموافقة جميع الأطراف".

وأكد غروسي الذي وصل إلى المحطة النووية في عربة روسية مدرَّعة محاطاً بجنود مدججين بالسلاح: "يجب أن نتجنب كارثة. أنا متفائل، وأعتقد أن هذا ممكن".

لكنه حذّر من النشاط العسكري المتصاعد في الموقع، مناشداً موسكو وكييف الاتفاق على "مبادئ" لتأمين حمايته.

وصرّح بشكل منفصل لوكالة فرانس برس بأن "الفكرة هي الاتفاق على مبادئ معينة والتزامات معينة بما في ذلك عدم مهاجمة المحطة".

وتبادلت موسكو وكييف الاتهام بقصف محطة زابوريجيا، ما زاد المخاوف من وقوع كارثة.

في سياق متصل قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الأوكرانيين نجحوا في إجبار الروس على الابتعاد عن طريق الإمداد الرئيسي المؤدّي إلى باخموت وإن الهجمات الروسية في المدينة آخذة في الانخفاض.

وتسلمت أوكرانيا منذ أيام أول دفعة من دبابات القتال الغربية لاستخدامها في شنّ هجوم مضادّ على القوات الروسية مع انتهاء موجة الطقس البارد.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن موسكو ردّت بإرسال مئات من دباباتها الجديدة المطوَّرة إلى قواتها.