سياسة
2 دقيقة قراءة
بواسطة ChatGpt.. طالبة أمريكية تكشف عن تمييز عنصري في الأخبار
كشفت طالبة أمريكية في بحث أجرته باستخدام روبوت الدردشة ChatGpt-3 أن الصيغة المستخدمة في كتابة أخبار قتلى من أصحاب البشرة السمراء "أقل إنسانية" من الصيغة المستخدمة مع أخبار ذوي البشرة البيضاء.
بواسطة ChatGpt.. طالبة أمريكية تكشف عن تمييز عنصري في الأخبار
طالبة أمريكية تكشف عن تمييز عنصري في الأخبار باستخدام الذكاء الصناعي. / صورة: Reuters
30 مارس 2023

في بحث أجرته باستخدام روبوت الدردشة ChatGpt-3، كشفت إيميلي أوكاسيو، الطالبة في مدرسة "New School of Northern Virginia" أن الصيغة المستخدمة في كتابة أخبار قتلى من أصحاب البشرة السمراء "أقلّ إنسانية" من الصيغة المستخدمة مع أخبار ذوي البشرة البيضاء.

وأجرت أوكاسيو ذات الثمانية عشر عاماً، بحثاً على أكثر من خمسة آلاف خبر صحفي، وجدت فيه أن العبارات المستخدمة في أخبار الرجال السود الذين تقلّ سنهم عن 18 عاماً أقلّ إنسانية بنسبة 30% مقارنة بأقرانهم البيض، ووجدت أيضاً أن النسبة أقلّ من 23% في أخبار النساء ذوات البشرة السمراء اللائي تتراوح سنّهن بين 18 و29 عاماً مقارنة بذوات البشرة البيضاء.

كانت شركة "OpenAI" أطلقت أول نسخة من "ChatGPT" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما قالت إن نسختها الأخيرة "GPT-4" ستمثّل ثورة بهذا النوع من البرمجيات، إذ إن من مميزاته أنه يحلّل الصور بالإضافة إلى النصوص، كما تبلغ قدراتها درجة أنه إذا أعطيته صورة لمحتويات ثلاجتك وسألته عما يمكنك صنعه، فسيحاول ابتكار وصفات تستخدم المكونات المصورة، وفق موقع "تكنولوجي ريفيو" التابع لمعهد ماساتشوستس التقني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us