في بحث أجرته باستخدام روبوت الدردشة ChatGpt-3، كشفت إيميلي أوكاسيو، الطالبة في مدرسة "New School of Northern Virginia" أن الصيغة المستخدمة في كتابة أخبار قتلى من أصحاب البشرة السمراء "أقلّ إنسانية" من الصيغة المستخدمة مع أخبار ذوي البشرة البيضاء.

وأجرت أوكاسيو ذات الثمانية عشر عاماً، بحثاً على أكثر من خمسة آلاف خبر صحفي، وجدت فيه أن العبارات المستخدمة في أخبار الرجال السود الذين تقلّ سنهم عن 18 عاماً أقلّ إنسانية بنسبة 30% مقارنة بأقرانهم البيض، ووجدت أيضاً أن النسبة أقلّ من 23% في أخبار النساء ذوات البشرة السمراء اللائي تتراوح سنّهن بين 18 و29 عاماً مقارنة بذوات البشرة البيضاء.

كانت شركة "OpenAI" أطلقت أول نسخة من "ChatGPT" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما قالت إن نسختها الأخيرة "GPT-4" ستمثّل ثورة بهذا النوع من البرمجيات، إذ إن من مميزاته أنه يحلّل الصور بالإضافة إلى النصوص، كما تبلغ قدراتها درجة أنه إذا أعطيته صورة لمحتويات ثلاجتك وسألته عما يمكنك صنعه، فسيحاول ابتكار وصفات تستخدم المكونات المصورة، وفق موقع "تكنولوجي ريفيو" التابع لمعهد ماساتشوستس التقني.