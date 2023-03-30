سياسة
3 دقيقة قراءة
سفير أمريكي سابق: واشنطن لا تهتم لمخاوف تركيا الأمنية بسوريا
أعرب السفير الأمريكي الأخير لدى دمشق روبرت فورد عن اعتقاده أن واشنطن بشكل عام وعديداً من المحللين هناك لا يدركون مدى امتعاض أنقرة من علاقة الولايات المتحدة مع YPG، مشيراً إلى أن واشنطن لا تأخذ مخاوف تركيا الأمنية في سوريا على محمل الجد.
سفير أمريكي سابق: واشنطن لا تهتم لمخاوف تركيا الأمنية بسوريا
فورد: القوات الأمريكية في سوريا يجب أن تعود إلى ديارها / صورة: AP
30 مارس 2023

قال السفير الأمريكي الأخير لدى دمشق، روبرت فورد، إن الولايات المتحدة "لا تأخذ مخاوف تركيا الأمنية في سوريا على محمل الجد".

وأعرب فورد في حديث إلى الأناضول، عن اعتقاده أن "واشنطن بشكل عام وعديداً من المحللين هناك لا يدركون مدى امتعاض أنقرة من علاقة الولايات المتحدة مع YPG".

وأضاف: "يعتقدون أن على الأتراك التوقف عن القلق فيما يتعلق بهذا الشأن، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تتجاهل بطريقة ما مخاوف تركيا".

وفي فبراير/شباط 2012، أعلنت واشنطن إغلاق سفارتها في دمشق وسحب كل الموظفين بمن فيهم السفير روبرت فورد، مع اندلاع الحرب هناك.

وحول دعم الولايات المتحدة تنظيم "YPG" الإرهابي من أجل هزيمة "داعش"، قال فورد إن فائدته كانت "فورية وقصيرة المدى" بين عامي 2015–2019.

وتابع: "هل بمقدور YPG في 2023 منع الشباب التعساء الانضمام إلى داعش في أماكن مثل دير الزور والحسكة؟ لا يمكنهم ذلك".

وأوضح أن بين المجتمعات العربية المحلية استياءً من "YPG" الإرهابي.

ورداً على سؤال حول التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، قال فورد إن التوترات ستستمر بين الجانبين.

وأوضح قائلاً: "سيكون مزيد من الهجمات الإيرانية، وعندما يسقط قتلى، فمن المحتمل أن يرد الأمريكيون بشدة، لا أستطيع أن أرى نهاية لذلك"، مضيفاً أن الجانبَين لا يريدان "حرباً كبيرة".

وأشار إلى أنه يعتقد أن المهمة الأمريكية في سوريا ستستمر "إلى أجل غير مسمى" وأنه "ليس لها نهاية واضحة".

وأردف فورد: "سقط آخر معقل لداعش في الباغوز منذ أكثر من أربع سنوات، ولا يزال الأمريكيون هناك، وليس لديهم فكرة واضحة بشأن ما يجب عليهم سحبه من هناك".

ومعرباً عن اعتقاده أن القوات الأمريكية في سوريا "يجب أن تعود إلى ديارها"، أشار فورد إلى أنه لا توجد حتى الآن أغلبية حاسمة في واشنطن تدعم انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا.

والجمعة أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" باتريك رايدر، أن هجوماً بعشرة صواريخ استهدف قاعدة "القرية الخضراء" في دير الزور شرقي سوريا.

وجاء الهجوم بعد يوم من استهداف طائرة مُسيّرة منشأة في قاعدة للتحالف الدولي بالحسكة شمال شرقي سوريا أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأمريكية، حسب وزير الدفاع لويد أوستن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us