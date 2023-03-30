حوّلت الخطوط الجوية التركية حقائب طواقم طائراتها إلى أحذية سيجري توزيعها على الأطفال في المناطق المتضررة من الزلزال، احتفالاً بيوم صفر نفايات العالمي.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية، الخميس، أنه جرى إعادة تدوير 7 آلاف و500 حقيبة وتحويلها إلى 10 آلاف زوج من الأحذية، وذلك في إطار مشروع "التحول إلى المستقبل".

وقال المدير العام للخطوط الجوية التركية، بلال أكشي، الذي أفرد البيان حيزاً لتصريحاته، إن الشركة تبذل جهودها لإنتاج مشاريع جديدة من شأنها جعل العالم أكثر خضرة.

وأعرب عن سعادته لمساهمة الشركة في اليوم العالمي لـ"صفر نفايات"، الذي يصادف 30 مارس/آذار من كل عام، من خلال مشروعها "التحول للمستقبل".

ومن المتوقع أن توزع الأحذية على 100 مدرسة ضمن الولايات الـ11 المتضررة من الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن آلاف القتلى ودمار كبير.​​​​​​​​​​​​​​