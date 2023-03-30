ألقت روسيا، الخميس، القبض على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إيفان غيرشكوفيتش، بتهمة التجسس، في أول واقعة من نوعها تطال صحفياً أمريكياً منذ الحرب الباردة.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إن غيرشكوفيتش "كان يتصرف بناء على أوامر الولايات المتحدة، لجمع معلومات حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي والتي تشكل سراً من أسرار الدولة"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

من جهتها، نفت "وول ستريت جورنال" الاتهامات الروسية بحق غيرشكوفيتش، وقالت إن اعتقال مراسلها جرى بناءً على ما وصفته بأنه ادعاءات باطلة.

وأكدت الصحيفة في بيان أنها "تسعى إلى الإفراج الفوري عن غيرشكوفيتش"، مضيفة: " "نحن متضامنون مع إيفان وعائلته".

وجرى توقيف المراسل في مدينة يكاترينبورغ بجبال الأورال، بينما يدعي الأمن الفيدرالي الروسي أنه كان يحاول الحصول على معلومات سرية.

ويغطي غيرشكوفيتش أخبار روسيا وأوكرانيا ودول سوفيتية سابقة أخرى كمراسل في مكتب "وول ستريت جورنال" في العاصمة الروسية موسكو، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن إذا أدين بالتجسس، حسب "أسوشيتد برس".

يذكر أن الأمن الفيدرالي الروسي لم يحدد متى جرى اعتقال المراسل، بيد أنه أشار إلى أن غيرشكوفيتش حصل على اعتماد من وزارة الخارجية الروسية للعمل كصحفي.

لكن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا قالت إن غيرشكوفيتش كان يستخدم أوراق اعتماده كغطاء لـ "أنشطة لا علاقة لها بالصحافة".

ومن شأن الخطوة أن تفاقم تدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وهي أكبر داعم عسكري لأوكرانيا وفرضت عقوبات على موسكو في محاولة لدفعها لسحب قواتها، لكن الكرملين لا يبدي أي مؤشرات على ذلك.

من جانبها أعلنت محكمة روسية في بيان عن "قرار من محكمة ليفورتوفو في موسكو في 30 مارس/آذار 2023 في إطار قضية غيرشكوفيتش إي، المشتبه بارتكابه جريمة (...) جرى اختيار إجراء الحبس الوقائي (...) حتى 29 مايو/أيار". ويجوز تمديد حبسه في نهاية هذه المدة.

وقال الكرملين إن ما وصله أن غيرشكوفيتش اعتقل "متلبساً" وأضاف أن الصحفيين الآخرين الذين يعملون لصالح الصحيفة الأمريكية في روسيا يمكنهم البقاء في مواقعهم بشرط أن تكون لديهم الوثائق والتصاريح السليمة، وأن يمارسوا ما وصفه الكرملين بأنه "أنشطة صحفية عادية".

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو إنه ليس لديها تعليق على الأمر بعد. وذكر مصدر دبلوماسي أمريكي أن السفارة لم يجرِ إبلاغها بالواقعة وتسعى إلى الحصول على معلومات من السلطات الروسية عن القضية.

قوانين رقابة صارمة

شددت روسيا قوانين الرقابة منذ أن أرسلت عشرات الآلاف من جنودها إلى أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط من العام الماضي فيما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة". وقصت بالسجن على من تعتبرهم "ينتقصون من مصداقية" الجيش.

وركز غيرشكوفيتش في تقريره الأخير من موسكو، والذي نشر في وقت سابق من الأسبوع الحالي، على تباطؤ الاقتصاد الروسي وسط العقوبات الغربية المفروضة، عندما أطلقت القوات الروسية هجومها على أوكرانيا العام الماضي.

وعبر صحفيون أجانب آخرون يغطون صحفياً الشأن الروسي عن دعمهم لغيرشكوفيتش عبر الإنترنت وقالوا إنه صحفي محترف وليس جاسوساً.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك، بالإفراج عنه.

وذكرت صحيفة كومرسانت الروسية أن غيرشكوفيتش سينقل إلى موسكو وسيحتجز في سجن ليفورتوفو بالعاصمة، وهو منشأة اعتقال للحبس الاحتياطي، انتظاراً لمحاكمة تابعة لجهاز الأمن الاتحادي الروسي.