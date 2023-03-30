سياسة
3 دقيقة قراءة
محكمة أوروبية تدين إيطاليا بتهمة المعاملة "اللا إنسانية والمهينة" لمهاجرين
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكومة الإيطالية بسبب المعاملة "اللا إنسانية والمهينة" لأربعة مهاجرين تونسيين في جزيرة لامبيدوسا. وفرضت المحكمة تعويضاً معنوياً لاثنين منهم تقدموا بشكوى.
محكمة أوروبية تدين إيطاليا بتهمة المعاملة "اللا إنسانية والمهينة" لمهاجرين
محكمة أوروبية تدين إيطاليا بسبب معاملة "لا إنسانية ومهينة" لمهاجرين / صورة: AFP
30 مارس 2023

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا الخميس بسبب "معاملة مهينة" لأربعة مهاجرين في جزيرة لامبيدوسا واحتجاز "بدون أساس قانوني واضح" و"طرد جماعي" من دون تقييم فردي.

وكان أربعة تونسيين لجؤوا إلى المحكمة عندما حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط في 2017 وأنقذتهم سفينة إيطالية ثم نُقلوا إلى لامبيدوسا. وأكدوا أنهم عانوا معاملة "لا إنسانية ومهينة" في الجزيرة قبل "إجبارهم" على العودة بالطائرة إلى تونس.

وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الحكومة الإيطالية لم تعترض على الاتهامات المتعلقة بالظروف المعيشية والمعاملة التي تلحق بالمهاجرين في لامبيدوسا "وأكدتها مصادر وطنية ودولية مستقلة".

وأضافت أن روما أخفقت أيضاً في إثبات أن إجراءات الترحيل بدأت بالفعل قبل عودة المهاجرين، وبالتالي، فإن اعتقالهم كان "بدون سند قانوني واضح" مما منعهم من الطعن في اعتقالهم أمام المحكمة.

وذكّر القضاة الأوروبيون أيضاً بحظر الطرد الجماعي للأجانب وأشاروا إلى أنه في هذه الحالة لم يجرِ النظر في الحالات الخاصة لكل من المعنيين "بشكل منفصل".

وفي حالتي اثنين من المهاجرين الأربعة، جاءت قرارات الطرد المعتمدة "مبنية على أحكام مسبقة ولا تحتوي على أي معلومات فردية" حسب المحكمة.

وحكم على إيطاليا بدفع 8500 يورو لكل من المشتكين المطالبين "بتعويض معنوي".

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الذراع القضائية لمجلس أوروبا. وهي هيئة مقرها ستراسبورغ تضم 46 دولة موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.

والمحكمة مختصة في البت في انتهاكات هذه الاتفاقية المرتكبة داخل الدول الموقعة.

من جهة أخرى، دعت لجنة مناهضة التعذيب وهي هيئة أخرى تابعة لمجلس أوروبا في تقرير الخميس، الدول إلى وضع حد لعمليات الإعادة على الحدود البرية أو البحرية، ولا سيما على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى عمليات صد "غير قانونية وغير مقبولة".

وقال رئيس اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب آلان ميتشل إن "عدداً كبيراً من الدول الأوروبية يواجه قضايا هجرة معقدة جداً على حدودها، لكن هذا لا يعني أنها يمكن أن تتجاهل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان".

وأضاف أن "عمليات الطرد هذه غير القانونية وغير المقبولة يجب أن تتوقف".

وقالت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إنها زارت مراكز للشرطة والحدود أو خفر السواحل ومراكز احتجاز ومناطق عبور "على طول طرق الهجرة الرئيسية إلى أوروبا" (طريق غرب البلقان وغرب ووسط وشرق البحر الأبيض المتوسط).

وأشار التقرير إلى أن "الرعايا الأجانب يتعرضون للضرب عند توقيفهم أو إبعادهم - باللكم والصفع والضرب بالهراوات أو بأشياء أخرى صلبة أو غير قانونية (...) - من قبل الشرطة أو حرس الحدود".

ودان "أشكالاً أخرى للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة (... ) ، مثل إطلاق رصاص بالقرب من الناس عندما يرقدون على الأرض ودفعهم في الأنهار (مع تقييد أيديهم أحياناً) ، وتجريدهم من ملابسهم (...) وفي بعض الحالات، يجري إرسالهم عراة تماماً عبر الحدود".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us