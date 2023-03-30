سياسة
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شاهد | بيرقدار قزل ألما تجتاز بنجاح اختبار الارتفاع المتوسط
اجتازت المقاتلة المُسيّرة التركية "بيرقدار قزل ألما" بنجاح اختباراً جديداً لتحديد نظام الارتفاع المتوسط.
شاهد | بيرقدار قزل ألما تجتاز بنجاح اختبار الارتفاع المتوسط
بيرقدار قزل إلما Bayraktar Kızılelma تعتبر أول مقاتلة من دون طيار تركية الصنع / صورة: AA
30 مارس 2023

اجتازت المقاتلة المُسيّرة التركية "بيرقدار قزل ألما" بنجاح اختبار تحديد نظام الارتفاع المتوسط.

وأوضحت الشركة في بيان، الخميس، أن الاختبارات الجوية للمقاتلة المُسيّرة ما زالت مستمرة.

وأضاف البيان أن الاختبار المذكور هو الثالث للمقاتلة المُسيّرة، وجرى في مركز أقنجي بولاية تكيرداغ غربي البلاد.

وذكر أن المقاتلة المُسيرة وصلت إلى ارتفاع 20 ألف قدم خلال الاختبار الأخير.

"بيرقدار قزل ألما"، أول مقاتلة تركية مُسيّرة جرى تطويرها محلياً، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعداداً لتنفيذ المهام العملياتية.

المقاتلة المُسيّرة المذكورة البالغ وزنها عند الإقلاع 6 أطنان، تستطيع حمل ما يصل إلى 1500 كيلوغرام في حد أقصى، كما جرى تصميمها لاستخدام ذخائر مطوّرة محلياً.

وعلى عكس الطائرات المُسيّرة فإن "بيرقدار قزل ألما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة وتنفيذ مهام القتال جو-جو، مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تُمكّن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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