شددت تركيا على أن استمرار الأجواء الإيجابية الأخيرة في علاقاتها مع اليونان سيعود بالفائدة على الجانبين والمنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمن القومي، الخميس، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وأشار البيان إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا والعراق ساعدت على فهم النية الحقيقية للذين زودوا تنظيم "PKK/YPG " الإرهابي بجميع أنواع المعدات بما فيها المروحيات.

وأكد أهمية عودة الحياة إلى سابق عهدها في مناطق جنوبي البلاد التي ضربها الزلزال المزدوج في 6 فبراير/شباط الماضي، مضيفاً: "جرت مناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تجاوز جميع الآثار السلبية لكارثة الزلزال على سلام ورفاهية المواطنين وعناصر القوة الوطنية في البلاد".

ولفت إلى أن المجلس اطلع على معلومات عن العمليات الناجحة بكل عزم وتصميم داخل البلاد وخارجها ضد جميع أشكال المخاطر وتهديدات الوحدة الوطنية والتعاضد على رأسها تنظيمات "PKK/ PYD/ YPG" و"كولن" و"داعش" الإرهابية.

وأكد أن تركيا عازمة على القضاء التام على التنظيم الإرهابي الانفصالي وجميع امتداداته، رغم كل الدعم الذي يقف وراءه، وأنها لن تسمح بإقامة ممر إرهابي على طول حدودها.