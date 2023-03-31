سياسة
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وزير الخارجية التركي: التحديات والصراعات العالمية زادت ضغط الهجرة
قال وزير الخارجية التركي في اجتماع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إن التحديات والصراعات العالمية زادت من ضغط الهجرة على الأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة.
وزير الخارجية التركي: التحديات والصراعات العالمية زادت ضغط الهجرة
جاوش أوغلو: تجري مساعدة جميع الأسر في جميع أنحاء العالم في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود مع الأمم المتحدة  / صورة: AA
31 مارس 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن التحديات والصراعات العالمية زادت من ضغط الهجرة على الأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة.

وتطرق جاوش أوغلو، الخميس، إلى الأزمة الغذائية في اجتماع لبحث مشكلات الهجرة الدولية بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا أوصلت العرض العالمي إلى مستوى حرج، وأضاف: "دخلنا على الخط، حيث تجري مساعدة جميع الأسر في جميع أنحاء العالم في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود مع الأمم المتحدة، وسنواصل جهودنا لضمان تنفيذها الفعال".

وشدد على أن تركيا بين أول ثلاثة مانحين في العالم فيما يخص المساعدات التنموية مقارنة بنسبة الناتج الإجمالي المحلي.

ولفت جاوش أوغلو إلى أن المشكلات البيئية مثل النفايات، من بين الأزمات العالمية التي تهدد الوجود البشري، مؤكداً أن تركيا فعلت ما يقع على عاتقها بهذا الخصوص.

وبيّن أن شباب العالم يفتقرون إلى الفرص التعليمية المناسبة أو وجهات النظر المستقبلية، وأن نصف الشباب الملتحقين بالتعليم العالي من اللاجئين السوريين موجودون في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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