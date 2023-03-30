سياسة
3 دقيقة قراءة
الولايات المتحدة: روسيا تسعى بدأب لشراء أسلحة إضافية من كوريا الشمالية
كشفت الولايات المتحدة عن أن روسيا تسعى إلى التوسط في صفقة جديدة مع كوريا الشمالية لشراء أسلحة إضافية مقابل الغذاء، وذلك في إطار الجهود الرامية لدعم هجومها المستمر على أوكرانيا.
الولايات المتحدة: روسيا تسعى بدأب لشراء أسلحة إضافية من كوريا الشمالية
الولايات المتحدة أعربت عن قلقها إزاء احتمال تقديم كوريا الشمالية مزيداً من الدعم للعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا  / صورة: Reuters
30 مارس 2023

كشفت الولايات المتحدة، الخميس عن أن روسيا تسعى إلى التوسط في صفقة جديدة مع كوريا الشمالية لشراء أسلحة إضافية مقابل الغذاء، وذلك في إطار الجهود الرامية لدعم هجومها المستمر على أوكرانيا.

وقال منسق الاتصال الاستراتيجي بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن "الحرب المستمرة منذ عام أجبرت روسيا على التحول إلى أنظمة مارقة لمحاولة الحصول على أسلحة ومعدات لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي: "هذا يرجع جزئياً إلى العقوبات الشاملة والقيود المفروضة على الصادرات التي فرضناها".

وأعرب عن قلق بلاده إزاء احتمال تقديم كوريا الشمالية مزيداً من الدعم للعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، قائلاً: "لدينا معلومات جديدة تشير إلى أن روسيا تسعى بنشاط إلى الحصول على ذخيرة إضافية من بيونغ يانغ".

وفي حال نجحت صفقة شراء روسيا أسلحة من بيونغ يانغ، فإنها ستكون المرة الثانية من نوعها، بعد تزويد الأخيرة في وقت سابق مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة متحالفة بشكل وثيق مع الرئاسة الروسية "الكرملين"، بصواريخ أواخر عام 2022، وفقاً للمخابرات الأمريكية.

وستشهد "الصفقة المحتملة" حصول روسيا على أكثر من عشرين نوعاً من الأسلحة والذخيرة من قبل كوريا الشمالية، فيما تخطط موسكو لإرسال وفد إلى بيونغ يانغ للاتفاق على تقديم الطعام مقابل الأسلحة، وفقاً للبيت الأبيض.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن "أي صفقة أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا تنتهك بشكل مباشر" العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي".

واختتم كيربي حديثه قائلاً إن بلاده "أحيطت علماً بالتصريحات الأخيرة لكوريا الشمالية بأنها لن تقدم أو تبيع أسلحة لروسيا، ونحن مستمرون في مراقبة هذا الأمر من كثب".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us