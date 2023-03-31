سياسة
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الثاني في أقلّ من 24 ساعة.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع قرب دمشق
أعلنت وكالة أنباء النظام السوري أن إسرائيل شنّت هجوماً صاروخيّاً طال أهدافاً قرب العاصمة دمشق للمرة الثانية في أقلّ من يوم، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف استهدف مواقع تابعة للقوات الإيرانية في جنوب غرب دمشق.
الثاني في أقلّ من 24 ساعة.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع قرب دمشق
إسرائيل تشنّ هجوماً بالصواريخ على محيط دمشق / صورة: AA
31 مارس 2023

استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع في جنوب غرب دمشق، بعد منتصف ليل الجمعة مما أسفر عن أضرار مادية، حسبما أفادت وكالة أنباء النظام السوري.

وهذه ثاني ضربة إسرائيلية في محيط دمشق في أقل من 24 ساعة، إذ أصيب عسكريان في النظام السوري في قصف إسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس قرب العاصمة السورية.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) الجمعة عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم (21:17ت.غ) نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها"، مشيراً إلى أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت سانا أشارت قبل ذلك إلى أن "دويّ انفجارات سُمع الجمعة بعد منتصف الليل في محيط دمشق".

واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان مواقع عسكرية للنظام السوري والقوات الموالية لإيران في جنوب غرب دمشق.

وأضاف المرصد أن الصواريخ دمّرَت مستودعاً للأسلحة والذخيرة، دون أن يتحدث عن إصابات.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بسماع دوي انفجار قوي.

ونفّذَت إسرائيل ست غارات جوية في سوريا هذا الشهر وفقاً للمرصد.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

والأسبوع الماضي تَعرَّض مطار حلب الدولي في شمال سوريا لقصف إسرائيلي هو الثاني خلال شهر مارس/آذار. واستهدف القصف حسب المرصد مستودع أسلحة لمجموعات موالية لطهران، مما أدى إلى خروج المرفق الحيوي من الخدمة ليومين.

وفي السابع من مارس/آذار وضع قصف مماثل المطار خارج الخدمة لأيام وتَسبَّب في مقتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط بالنظام السوري، وفق المرصد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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