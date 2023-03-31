قالت محامية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الجمعة، إن الرئيس الأمريكي السابق يُتوقع أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء، بعد أن وجّهَت هيئة محلَّفين كبرى اتهامات إليه بشراء صمت ممثلة إباحية عام 2016.

وتُعَدّ هذه القضية الجنائية الأولى من نوعها ضد رئيس أمريكي سابق، وصدمة لمحاولة ترامب العودة إلى البيت الأبيض عام 2024.

وأوضحت سوزان نيتشيليس في بيان: "نتوقع تلاوة لائحة الاتهام الثلاثاء"، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

وأكّد المدعي العامّ الخميس توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، وأفاد مكتبه بأنه جرى الاتصال مع محامية ترمب لـ"تنسيق تسليم نفسه (...) من أجل مثوله لتلاوة الاتهام".

وقال المتحدث باسم مدّعي عامّ مانهاتن ألفين براغ في بيان، إنه "سوف تُوفَّر الإرشادات عند اختيار موعد توجيه الاتهام".

من جانبه قال محامي الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، بعد توجيه الاتهام إلى ترمب: "ستظهر الحقيقة ويتحقق العدل"، مضيفاً: "لا أحد فوق القانون".

وزعمت دانيلز أنها كانت على علاقة مع الرئيس السابق قبل فترة طويلة من تَرشُّحه للرئاسة، وتلقّت أموالاً مقابل صمتها بخصوص هذه العلاقة قبل انتخابات 2016.

فيما وصف إريك نجل ترمب توجيه الاتهام إلى أبيه بـ"الاستهداف السياسي".

ولم يواجه أي رئيس أمريكي سابق أو حالي اتهامات جنائية من قبل.

وتَولّى ترمب الرئاسة من عام 2017 إلى عام 2021، وتَعرَّض للمساءلة في مجلس النواب مرتين، الأولى عام 2019 بسبب سلوك متعلق بأوكرانيا، والثانية في 2021 بسبب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس. وبرّأه مجلس الشيوخ في المرتين.